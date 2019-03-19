На Камчатке с начала года 35 детей-сирот получили квартиры

В 2018 году жильем были обеспечены 85 детей-сирот. Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики края.

Так, 34-летняя Вероника Уварова получила ключи от квартиры после обращения к губернатору края Владимиру Илюхину. Уроженка села Тымлат Карагинского района своевременно не воспользовалась положенным ей правом на получение жилья как сирота. Достигнув совершеннолетия, девушка жила у родственников. После рождения первого и второго детей жилищный вопрос перед Вероникой не стоял. Родив третьего, она обратилась к губернатору края.

«В январе этого года я написала в интернет-приемную Владимира Илюхина. Мне быстро ответили, потом позвонили и сообщили, что в феврале я получу квартиру. Я поехала ее посмотреть, меня все устроило, полуторакомнатная, чистая и светлая. 21 февраля я уже получила ключи, 22 февраля – заселилась. Очень быстро, спасибо большое», – сказала Вероника Уварова.

В министерстве ЖКХ и энергетики края добавили, что Вероника Уварова может также встать в очередь на улучшение жилищных условий как одинокая мать. Как отметили в министерстве образования и молодежной политики края, в 2013 году было изменено федеральное законодательство, благодаря чему в очередь на получение жилья теперь могут быть включены дети-сироты, которым больше 18 лет, но квартирой они еще не обеспечены.

«В краевой список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, сегодня включены около пятисот человек. Но нужно понимать, что в эту очередь включаются подростки с 14 лет. Таким образом, по достижении совершеннолетия они сразу получают квартиры по договору найма. Спустя пять лет при отсутствии задолженности за коммунальные услуги заключается уже договор социального найма, благодаря чему квартиру можно приватизировать», – сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики края Александра Короткова.

Она добавила, что в 2019 году жильем уже обеспечены 35 детей-сирот. В прошлом году были выданы 85 квартир. С 2013 года на Камчатке жильем обеспечены 945 сирот.