Студенческий ансамбль «В яблочко!» отметил юбилей

Студенческому ансамблю Камчатского колледжа искусств «В яблочко!» исполнилось 15 лет. Гала-концерт, посвященный юбилею, прошел 23 марта.

«В яблочко!» уже 15 лет является музыкальным украшением на многих мероприятиях края. Каждая встреча с творчеством ансамбля – большая радость для всех нас. Мы горды, что Камчатка богата на такие яркие, профессиональные коллективы. И говоря о «В яблочко!», конечно, хочется выразить особую благодарность Ольге Федоровне Спириной, заслуженному работнику культуры РФ и бессменному руководителю ансамбля, за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. А музыкантам я желаю новых ярких концертных программ и блестящих выступлений», – сказала министр культуры края Светлана Айгистова.

В праздничном концерте прозвучали произведения композиторов-классиков Эдварда Грига, Модеста Мусоргского, современных авторов Михаила Товпеко и Бориса Стуса, а также популярные эстрадные композиции.

«Этот концерт подвел итоги не только за 15 лет, но и в большей степени за последние 4 года, так как основу нынешнего состава ансамбля составляют выпускники этого года. Для студенческого коллектива, в котором происходит ежегодная смена состава, это огромная дата. Сохранить традиции, репертуар, мастерство участников ансамбля – иногда труднопреодолимое препятствие. Но все ребята, которые играли в ансамбле за эти 15 лет, старались держать высокую планку, заложенную первым составом», – отметила Ольга Спирина.

За 15 лет участники «В яблочко!» побывали с концертами в Елизовском районе, Вилючинске, а также в отдаленных населенных пунктах полуострова: Ключи, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, в селах Апача и Мильково. Коллектив выступал во Владивостоке и Сочи. Ансамбль неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов. В 2012 году «В яблочко!» стал обладателем гран-при всероссийского конкурса «Орлята России».