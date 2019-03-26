Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю и руководители территориальных управлений федеральных органов власти информируют о графике проведения приёма граждан

Встречи проводятся в приемной Президента РФ в Петропавловске-Камчатском. С 1 марта этого года главным федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО является Роман АНИЧИН. Ранее он занимал аналогичные должности в Сахалинской и Магаданской областях.

Приемная Президента Российской Федерации в Камчатском крае действует в целях предоставления гражданам дополнительной возможности пользоваться своими правами и свободами, в том числе правом на обращение в государственные органы, а также для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти в работе с обращениями граждан.

В приемной можно обратиться на имя Президента Владимира Путина, а также попасть на личный прием к главному федеральному инспектору по Камчатскому краю и руководителям территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти.

Адрес приемной: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 (отдельный вход в левой части здания). Время работы: с 10.00 до 17.00 по понедельникам, средам и пятницам (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).