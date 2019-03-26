Ирина УНТИЛОВА провела «Диалог на равных» с камчатскими студентами

Ирина УНТИЛОВА провела «Диалог на равных» с камчатскими студентами

Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина УНТИЛОВА встретилась со студентами Камчатского педагогического колледжа и морского энергетического техникума в рамках проекта «Диалог на равных».

Карьера и социальный лифт, лидерство и вызовы времени – в дискуссии приняли участие более 170 студентов. Ирина Унтилова рассказала о своей жизни, интересах, о том, какие решения привели к успеху и карьерному росту.

«Думаю, что каждый из вас хочет для себя хорошей судьбы, поэтому надо уметь ставить цель, наращивать объем своих знаний, пробовать свои силы и возможности, а главное – помнить, что чем выше вы становитесь на своем профессиональном уровне, тем значительнее ваша ответственность», – сказала Ирина Унтилова.

Студентов, прежде всего, интересовал вопрос трудоустройства после получения профессии, меры поддержки молодых специалистов, а также те механизмы, которые помогут в будущем подняться им по карьерной лестнице.

«Все зависит от каждого из вас. Сейчас время позволяет раскрывать свои возможности. Проводится много конкурсов, которые помогают в построении карьеры и продвижении по службе. Например, на этих выходных завершился всероссийский конкурс «Лидеры России». Заявки на этот конкурс отправляли сотни тысяч управленцев со всей страны. В его финал вошли лишь 300 человек. В их числе – сотрудник агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Денис Профатилов. Он достойно представил наш полуостров на этом конкурсе, получил образовательный грант и диплом I степени. Радует, что у нас в крае работают достойные профессионалы. Я вас всех призываю прочитать о том, что это за конкурс, и в перспективе, когда вы будете готовы, обязательно поучаствовать в нем. Ведь такие примеры наглядно доказывают, что современная Россия – это страна возможностей, где добиться успеха может каждый», – добавила первый вице-губернатор.

Ирина Унтилова отметила, что такие конкурсы коренным образом меняют и модернизируют ранее существовавшую в государственных органах и корпоративных структурах практику кадрового отбора. Успешные участники конкурсов управленцев высоко востребованы не только на рынке труда субъекта, который они представляют, но и во всей стране.

Добавим, «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, формат которого предполагает регулярные встречи-дискуссии по направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Softskills», «Культура, lifestyle», «Благотворительность, третий сектор», «Новое образование», «Publicity и СМИ», «Интернет, digital, технологии», «Экономика».


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

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