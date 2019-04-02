Где построить глубоководный терминал?

Потенциальные инвесторы из Ленинградской области осмотрели перспективные места строительства глубоководного контейнерного терминала на Камчатке.

Переговоры генерального директора Корпорации развития Камчатки Николая Пегина и руководителя ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Андрея Сизова, проходившие в Петропавловске, завершились договоренностью о подготовке меморандума о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Камчатский контейнерный терминал Национальной арктической транспортной линии». Ранее на инвестфоруме в Сочи губернаторами Камчатского края Владимиром Илюхиным и Ленинградской области Александром Дрозденко было подписано соглашение.

Проект предполагает организацию международной судоходной артерии с конкретными точками входа-выхода: в Ленинградской области – на западе, и на Камчатке – на востоке, а также создание ледового флота, способного оперировать в полярных широтах.

В основу проекта положена концепция «ледовых шаттлов». Суть ее заключается в том, что по полярному участку пути грузы транспортируются на судах ледового класса, а на восточной и западной оконечностях трассы осуществляется перевалка контейнеров на суда, предназначенные для плавания в умеренных и тропических водах. Такая организация судоходства предлагает условия, привлекательные для перевозчиков грузов морским транспортом.

В Петропавловске прошел очередной тур переговоров Корпорации развития Камчатки с ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Первый состоялся в начале декабря в Санкт-Петербурге. Прибывшие на полуостров представители ООО облетели на вертолете площадки, предложенные корпорацией для строительства глубоководного терминала. На деловых консультациях партнерам были представлены преференциальные режимы и условия для ведения бизнеса, действующие на территории края.

Николай Пегин отметил активную заинтересованность партнеров в реализации проекта, который способен полностью изменить схему современных контейнерных перевозок по Северному морскому пути и сделать Камчатку одним из центров мировой морской логистики. Он добавил, что меморандум с Приморским универсально-перегрузочным комплексом планируется подписать на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.