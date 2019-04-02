Где построить глубоководный терминал?

представители Ленинградской области осматривают одну из камчатских бухт
представители Ленинградской области осматривают одну из камчатских бухт

Потенциальные инвесторы из Ленинградской области осмотрели перспективные места строительства глубоководного контейнерного терминала на Камчатке.

Переговоры генерального директора Корпорации развития Камчатки Николая Пегина и руководителя ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Андрея Сизова, проходившие в Петропавловске, завершились договоренностью о подготовке меморандума о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Камчатский контейнерный терминал Национальной арктической транспортной линии». Ранее на инвестфоруме в Сочи губернаторами Камчатского края Владимиром Илюхиным и Ленинградской области Александром Дрозденко было подписано соглашение.

Проект предполагает организацию международной судоходной артерии с конкретными точками входа-выхода: в Ленинградской области – на западе, и на Камчатке – на востоке, а также создание ледового флота, способного оперировать в полярных широтах.

В основу проекта положена концепция «ледовых шаттлов». Суть ее заключается в том, что по полярному участку пути грузы транспортируются на судах ледового класса, а на восточной и западной оконечностях трассы осуществляется перевалка контейнеров на суда, предназначенные для плавания в умеренных и тропических водах. Такая организация судоходства предлагает условия, привлекательные для перевозчиков грузов морским транспортом.

В Петропавловске прошел очередной тур переговоров Корпорации развития Камчатки с ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Первый состоялся в начале декабря в Санкт-Петербурге. Прибывшие на полуостров представители ООО облетели на вертолете площадки, предложенные корпорацией для строительства глубоководного терминала. На деловых консультациях партнерам были представлены преференциальные режимы и условия для ведения бизнеса, действующие на территории края.

Николай Пегин отметил активную заинтересованность партнеров в реализации проекта, который способен полностью изменить схему современных контейнерных перевозок по Северному морскому пути и сделать Камчатку одним из центров мировой морской логистики. Он добавил, что меморандум с Приморским универсально-перегрузочным комплексом планируется подписать на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

корпорация развития
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