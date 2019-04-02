Камчатка стала столицей горнолыжного спорта

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН 28 марта дал старт чемпионату и первенству России по горнолыжному спорту на Камчатке

Соревнования подобного уровня проводились в крае впервые за 19 лет. Для участия в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту на Камчатку приехали 137 спортсменов и тренеров.

«Для всех нас эта встреча – большая ответственность и повод для гордости. Соревнования такого уровня Камчатка не принимала 19 лет, поэтому мы особенно рады, что местом проведения чемпионата по горным лыжам в этом году выбран наш край, в котором живут настоящие ценители этого вида спорта. Камчатка спортивная сегодня уверенно идет вперед, прирастая событиями и победами наших спортсменов, развивая необходимую инфраструктуру. Наши горнолыжники – одни из самых титулованных в стране, многие из них входят в состав российской сборной. Они успешно представляют не только Камчатку, но и всю Россию на соревнованиях международного уровня. Пример тому – недавно завершившиеся соревнования «Дети Азии» и зимняя Универсиада, где наши спортсмены выступили просто триумфально. Мы очень надеемся, что Камчатка запомнится участникам и гостям не только зрелищными соревнованиями и яркими победами. Желаю участникам удачных стартов и победных финишей, а болельщикам – зрелищной борьбы и ярких впечатлений», – сказал Владимир Илюхин.

В первый соревновательный день глава Камчатского края вручил награды призерам чемпионата России среди женщин в дисциплине «Слалом». Первое место заняла Екатерина Ткаченко из Московской области. Серебро завоевала Ксения Алопина из Челябинской области. Бронза у Полины Мельниковой из Московской области. Лучший результат из камчатских спортсменок у Елены Яковишиной, занявшей 6 место. В чемпионате FIS первой стала Екатерина Ткаченко, второй Мария Шканова из Республики Беларусь, третьей Ксения Алопина.

На этапе Кубка России среди мужчин в слаломе первое место занял Семен Ефимов, серебро у Александра Хорошилова, третьим стал Алексей Овчинников. В соревнованиях FIS у мужчин лучше всех выступил словак Матеж Фалат, за ним последовали Семен Ефимов и Александр Хорошилов.

В первенстве по горнолыжному спорту среди юниоров победу одержал представитель Камчатки Никита Алехин, серебро у москвича Даниила Баркова, бронза досталась сахалинцу Леониду Трясову.

Основная культурная программа на ГЛК «Гора Морозная» была запланирована на выходные дни. Для камчатцев выступили творческие коллективы края, было много интерактива для детей и взрослых.

Напомним, участие в соревнованиях принимают спортсмены из Алтайского, Красноярского краев, Магаданской, Челябинской, Сахалинской, Калужской, Мурманской, Свердловской, Московской, Кемеровской, Ленинградской областей, из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, а также из Республики Беларусь, Словакии, Чехии, Словении, Австрии и Хорватии.





Лучшие в России в параллельном слаломе

В третий день чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту на базе «Гора Морозная» определились лучшие спортсмены страны в дисциплине «Параллельный слалом». На старт вышли по 16 пар мужчин и женщин.

Солнечная теплая погода привлекла на Морозную большое число любителей горнолыжного спорта, но не способствовала сохранению трасс. Даже специально подготовленный твердый наст под лучами мартовского солнца после первого круга заездов пришлось приводить в порядок. Зрителям это было только на руку, многим удалось пообщаться с известными спортсменами, получить автографы и сделать совместные снимки.

После завершения соревнований прошла церемония награждения. У мужчин лучшим стал представитель Камчатского края Иван Кузнецов, серебро у Константина Рябицы (Московская область), бронзу завоевал Кристоф Кризл из Чехии. У женщин итоги следующие: Мария Шканова (Республика Беларусь) – первое место, Александра Прокопьева (Московская область) – второе место, Ольга Погребицкая (Московская область) – третье место.

«Долгое время на Камчатке не проводились подобные соревнования. Такая организация даже не на всех кубках мира есть. Все сделано красиво, ведется прямая трансляция. Супер!» – сказал Иван Кузнецов.

Напомним, что трансляция чемпионата и первенства велась на канале информационного агентства «Камчатка» в YouTube. Трансляция была продолжена и 31 марта.





Команда Москвы победила в параллельном слаломе

В четвертый день чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту прошли соревнования по командному параллельному слалому. В новой олимпийской дисциплине соревновались шесть команд, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Сахалинскую области, Камчатский и Красноярский края.

В каждой команде было по 4 человека, поровну женщин и мужчин. Камчатский край представляли Иван Кузнецов, Никита Алехин, Милена Фокина и Ульяна Лендя. По итогам командных стартов камчатцы заняли 4 место.

Золото досталось сборной Москвы, серебро завоевала команда Санкт-Петербурга, бронза – у горнолыжников Московской области.





Соревнования продолжились слаломом-гигантом

1 апреля на старт вышли юниоры, женщины и мужчины.

Женщины выступали первыми на этапе чемпионата России. Из 44 человек, заявленных в стартовом протоколе, стартовали и успешно прошли трассу 33 спортсменки. Золото досталось Екатерине Ткаченко из Москвы, серебро и бронзу получили представительницы команды Камчатского края Рината Абдулкаюмова и Кристина Крюкова. В первую десятку вошли четыре девушки из сборной Камчатки.

В первенстве России среди юниоров первые два места у представителей Сахалинской области, это Артем Кашинцев – золото, и Дмитрий Пышкин – серебро. Бронзу завоевал камчатский спортсмен Никита Алехин.

У мужчин на 8 этапе Кубка России на подиум поднялись: москвич Павел Трихичев – первое место, вторым стал Александр Андриенко из Калужской области, третьим – Иван Кузнецов (Камчатский край). Два этапа заезда прошли 37 спортсменов из 48, отмеченных в стартовом протоколе.





До новых встреч на Морозной!

Минувший вторник, 2 апреля, стал последним, шестым днем всероссийских соревнований на Камчатке. На Морозной продолжились состязания в слаломе-гиганте, призванные определить лучших в этой дисциплине среди мужчин на чемпионате России. Юниорки вступили в борьбу в рамках первенства России, юниоры и юниорки также соревновались в троеборье. Для женщин состязания в слаломе-гиганте – соревнования FIS и этап Кубка России.

Завершился праздник горных лыж яркой церемонией закрытия соревнований.