Кадровый голод в крае: «лидируют» медицина и образование

В правительстве края на заседании координационного совета под руководством Ирины УНТИЛОВОЙ, первого вице-губернатора края, обсудили кадровое обеспечение экономики и социальной сферы региона.Был поставлен вопрос о необходимости целевой подготовки молодых специалистов в регионе.

Участники заседания, в том числе представители вузов и крупнейших компаний края, обсудили подготовку кадров для отраслей, в которых сохраняется и прогнозируется наибольший спрос на специалистов.

«Прежде всего, это здравоохранение и образование. Анализ вакансий в службе занятости выявил острую нехватку специалистов с высшим медицинским образованием. Потребность на сегодня – 270 человек по 49 узким специализациям. При этом прогноз содержит информацию о ежегодной потребности порядка 240 медицинских работников до 2024 года. Подобная ситуация и в сфере образования. На данный момент имеются 238 вакансий, из них 196 единиц – учителя, педагоги и преподаватели. Если обратиться к прогнозу, то мы увидим потребность в кадрах в сфере образования порядка 100–150 человек ежегодно», – рассказала руководитель агентства по занятости населения и миграционной политике края Наталья Ниценко.

Она отметила значительную потребность в специалистах с высшим образованием и в рыбохозяйственном комплексе Камчатки. На ближайшие семь лет – порядка 500 специалистов ежегодно. Только на создаваемые в рамках ТОР и СПВ рыбоперерабатывающие предприятия потребуется около 360 работников.

«В целом Камчатке в соответствии с прогнозом в ближайшие семь лет потребуется более 20 тысяч новых специалистов, это достаточно много. Искать школьников и абитуриентов, которые займут эти рабочие места, нужно уже сейчас. А потому в ближайшее время во всех вузах края должны пройти встречи с работодателями края, на которых будет детально проработан механизм целевой подготовки молодых специалистов. Особое внимание необходимо уделить профориентационной составляющей в школах. Ученики 10–11 классов еще до своего выпускного должны знать возможности трудоустройства и востребованности своей профессии», – подчеркнула Ирина Унтилова.

Также первый вице-губернатор края поддержала инициативу создания дорожной карты подготовки специалистов для горнорудной промышленности. Сейчас отрасли требуются 82 специалиста с высшим образованием. В перспективе потребность в кадрах на предприятиях этой сферы составит порядка 20 человек ежегодно.