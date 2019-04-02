НОВОЙ СУБМАРИНЕ - имя любимого города

В Санкт-Петербурге 28 марта спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский». Первую субмарину проекта 636.3 для Тихоокеанского флота строят на заводе «Адмиралтейские верфи».

Как сообщил генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, в 2019 году боевая субмарина «Петропавловск-Камчатский» будет передана ТОФ.

В торжественной церемонии принял участие глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко. «Символично, что субмарина будет носить имя города воинской славы – Петропавловска-Камчатского. Наш город является морскими воротами России на Северо-Востоке. Вся его история связана с морем. В этом году исполняется 165 лет героической обороны города от англо-французской эскадры во время Крымской войны. Это была победа и военных, и гражданских жителей Петропавловска. Это была победа России», – сказал Виталий Иваненко.

Виталий Иваненко вручил командиру экипажа подводной лодки копию грамоты Президента РФ о присвоении Петропавловску-Камчатскому почетного звания города воинской славы. Город был удостоен высокого звания за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

От имени всех жителей Петропавловска-Камчатского он пожелал подлодке безаварийной работы, экипажу – мужества, сплоченности, успешных походов и выполнения всех поставленных задач, а прославленным «Адмиралтейским верфям» – успешной работы и новых крупных заказов.

До 2022 года для Тихоокеанского флота петербургское предприятие намерено построить шесть подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Первая серия также из шести субмарин строилась с 2010 по 2016 годы для Черноморского флота ВМФ России.

Врио заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшинвыразил надежду, что все заказанные флотом подводные корабли будут построены вовремя.

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин и считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра». Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться на глубину до 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Подлодки вооружаются ракетами «Калибр» и другим современным ракетным и торпедным оружием.