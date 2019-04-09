Губернатор края поручил расселить дом 18 на ул. Никифора Бойко

Расселение жильцов аварийного дома должно быть завершено до конца года.

Глава региона провел прием граждан, на котором встретился с жительницей дома Валентиной Семенюк. Как сообщила Валентина Ивановна, в деревянном 8-квартирном доме она проживает с 1975 года. Жилплощадь в нем была выдана ее супругу – военнослужащему, которого перевели служить на Камчатку. В январе 2017 года здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

«Принципиальное решение принято, в этом году дом будет расселен. Как мне сообщил глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, уже началась работа по приобретению жилья на вторичном рынке и проведению в нем ремонта для расселения жильцов дома. В сентябре вы должны получить новую квартиру, а я приеду к вам на новоселье», – пообещал Владимир Илюхин.

Взамен комнаты площадью 17,5 квадратных метра Валентина Семенюк получит отдельную благоустроенную однокомнатную квартиру.