Сколько краба ни корми, он упорно ползёт на аукцион

Государственная Дума РФ большинством голосов приняла в третьем чтении закон, предусматривающий новый вид промышленных квот –право на добычу крабов в инвестиционных целях. В народе этот законопроект называют просто «законом о крабовых аукционах».

Практически все интересующиеся этой темой просто поражены, насколько стремительно крабовые аукционы проходят коридоры законотворчества. Со дня внесения документа на рассмотрение нижней палаты прошло меньше месяца.

Суть документа одновременно и проста, и скандальна. Государство отполовинит квоты на вылов крабов и выставит их на торги. По результатам торгов планируется взять немалые миллиарды, которые пополнят бюджет. Торги планируется проводить в электронном виде, с соблюдением принципов максимальной прозрачности. Победители торгов (читай – покупатели квот) получат право на добычу на предстоящие 15 лет (проект, внесенный Правительством, предусматривал 10-летний срок). Они же в нагрузку к квотам получат обязательство «реализовать проекты по созданию объектов на территории России». Что именно предстоит построить счастливым обладателям крабовых квот, до сих пор неизвестно. Правительство с этим вопросом не определилось, предложение прямо в законе указать, что речь идет о новых судах, реализовано не было. Не поддержали депутаты и инициативы о переходном периоде по вступлению закона в силу. Попытка закрепить в законе требования о введении сначала в эксплуатацию некоего объекта инвестиций, а уж потом предоставления права осваивать квоты на вылов краба, тоже не прошла. А ведь именно такой порядок предусмотрен по всем другим инвестиционным квотам. Крабы – исключение… По всему видно, что главное в этом законе вовсе не инвестиции, а ожидаемые поступления в бюджет.

О предложении отправить крабовые квоты на аукцион стало известно еще в 2017 году. Поначалу Минсельхоз и Росрыболовство активно отрицали вообще существование идеи. Затем, когда протест рыбацкой общественности и прибрежных регионов стал слишком громким, центр занял позицию «А Васька слушает, да ест». Но на том этапе фактор отрицания уже не применялся. Начались обсуждения. Озвучивались, например, предложения отправить на торги все лимиты или использовать процентовку «40 процентов квот на аукционы, 40 процентов – закрепить по историческому принципу, 20 процентов – отдать на инвестиционные цели» и т. д. Информация об этих предложениях хоть и была максимально закрыта, постоянно просачивалась в прессу и общественные круги.

Окончательное признание существования идеи аукционов появилось в августе 2018 года в дорожной карте, утвержденной Правительством. Одним из ее пунктов стало распределение на электронном аукционе 50 процентов объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу. Для обсуждения законопроект, подготовленный Росрыболовством и Минсельхозом, стал доступен только к февралю 2019 года. 19 марта Правительство внесло резонансный документ в Госдуму. Уже 4 апреля проект изменений закона о рыболовстве был принят в первом чтении. В этот день 340 голосов прозвучали за аукционы, против – 58, 1 депутат воздержался, 51 парламентарий не голосовал. Если интересно, Ирина Яровая (представляет Камчатский край, Магаданскую область, ЧАО) голосовала «за». Депутат Константин Слыщенко не голосовал.

Все это время Минсельхоз и Росрыболовство признавали, что бизнес-сообщество и регионы выступают против законопроекта о крабовых аукционах, но заявляли, что решение принимается исходя из интересов страны. Противники аукционов, в свою очередь, подчеркивали, что предложенные изменения законодательства негативно отразятся на инвестиционном климате, остановят уже запущенные проекты, ухудшат конкуренцию и простимулируют теневой промысел.

При этом многие напоминали о негативном опыте прошлых аукционов в рыбной отрасли, причинах и результатах введения исторического принципа. Говорили о возможной потере рабочих мест (ведь действующие игроки объемы могут потерять, а новые сразу флот не построят), ухудшении положения добывающих регионов, просили установить хотя бы переходный период.

Однако все это не слишком повлияло на практически молниеносное попадание крабовых лимитов на аукционы. Не притормозили его даже парламентские слушания в Совете Федерации. Закон в третьем чтении был принят большинством голосов: 338 – за, против – 56, воздержавшихся не было.

Каким же на самом деле будет экономический эффект от принятого законопроекта, покажет время. Главный вопрос – будут ли по этим ненадежным правилам играть наши рыбопромышленники? Или уступят свои квоты более рисковым участникам торгов, которые могут оказаться лишь формально зарегистрированными на наших прибрежных территориях (этого от участников торгов требует законопроект)?



