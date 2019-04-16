Молодёжь ОНФ собрала и отправила на материк полторы тонны макулатуры

Камчатская команда «Молодежки ОНФ» провела акцию по сбору макулатуры «#СохранимЛес», в которой приняли участие более 30 земляков.

Большой вклад в успех мероприятия сделали Камчатский технический госуниверситет, Камчатский политехнический техникум, детский технопарк «Кванториум», камчатский центр творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», а также школа № 17 Петропавловска-Камчатского.

«Мы организовали четыре пункта приема макулатуры в разных районах города. Эта инициатива оказалась востребованной. Многие участники говорили, что ждали возможности избавиться от ненужной бумаги без вреда для экологии», – рассказал представитель камчатской команды «Молодежки ОНФ» Александр Бессонов.

Он отметил, что общественникам даже поступили предложения сделать акцию регулярной. В ее проведении на Камчатке также приняли участие региональные отделения общественных организаций «Российские студенческие отряды» и «Юнармия». Представители объединений работали в пунктах приема макулатуры наравне с участниками «Молодежки ОНФ».

Захар Майватов провел день акции в сборном пункте в краевой библиотеке. Он рассказал, что первым участником стал школьник, который принес полтора килограмма исписанных тетрадей. Затем макулатуру пополнили отработанной офисной бумагой, картонными коробками, старыми журналами и даже книгами. Некоторым книгам активисты и сотрудники библиотеки дали возможность еще послужить людям. Они отобрали самые хорошие издания и определили их в уголок буккроссинга.

Отметим, что не все граждане поначалу отнеслись к общественникам с доверием. В социальных сетях можно было встретить комментарии о том, что акция устраивается для галочки, вся макулатура в итоге окажется на свалке. Чтобы развеять сомнения, участники «Молодежки ОНФ» пошли до конца. Вечером, загрузив всю собранную макулатуру – 1 519,8 кг – в мусоровоз, они проследовали за ним до сортировочного завода и зафиксировали на видео весь дальнейший процесс. Бумагу и картон погрузили на конвейер, очистили от посторонних вкраплений, таких как пластик, нитки, скрепки и другие, спрессовали в блоки и подготовили к отправке на материк. В дальнейшем груз будет переработан и вновь поступит в обращение в виде бумажных и картонных изделий.





Дина БУРМИНА