Померяемся качеством?

Камчатских производителей приглашают принять участие в 41 Международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Камчатский выставочно-инвестиционный центр проводит сбор заявок, регистрацию и организацию участия камчатских производителей в 41 Международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который пройдет с 25 апреля по 25 мая в Москве. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства края. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля.

«Камчатские производители уже более 20 лет участвуют в конкурсе и занимают лидирующие позиции по наградам. Конкурсная продукция и услуги проходят высокий уровень проверки качества и удерживают лидирующие позиции среди конкурсантов 73 субъектов России. По результатам экспертизы лауреатам присваивается платиновый, золотой, серебряный и бронзовый знаки качества», – сказала руководитель агентства Оксана Герасимова.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте kamexpocenter.ru, по телефонам 8 (415-2) 42-51-25, 8-924-688-48-72, e-mail: kvc-invest@yandex.ru и по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27.