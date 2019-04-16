Померяемся качеством?

Померяемся качеством?

Камчатских производителей приглашают принять участие в 41 Международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Камчатский выставочно-инвестиционный центр проводит сбор заявок, регистрацию и организацию участия камчатских производителей в 41 Международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который пройдет с 25 апреля по 25 мая в Москве. Об этом сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства края. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля.

«Камчатские производители уже более 20 лет участвуют в конкурсе и занимают лидирующие позиции по наградам. Конкурсная продукция и услуги проходят высокий уровень проверки качества и удерживают лидирующие позиции среди конкурсантов 73 субъектов России. По результатам экспертизы лауреатам присваивается платиновый, золотой, серебряный и бронзовый знаки качества», – сказала руководитель агентства Оксана Герасимова.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте kamexpocenter.ru, по телефонам 8 (415-2) 42-51-25, 8-924-688-48-72, e-mail: kvc-invest@yandex.ru и по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27.

71

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых