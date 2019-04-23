Чудесное спасение камчатского Умки

В понедельник, 22 апреля, вертолет МЧС России Ми-8 вылетел из поселка Тиличики Олюторского района и доставил на Чукотку белого медведя, более недели гостившего на Камчатке.

«Окрещенный» камчатцами Умкой, белый медведь был впервые замечен жителями Тиличиков 14 апреля. Затем он уплыл в море, но вскоре вернулся. Зверь был заметно истощен и прихрамывал на одну лапу.

По свидетельствам очевидцев, сначала медведь вел себя довольно активно. Местные жители снимали его на видео, фотографировали, делали селфи, подкармливали рыбой и шоколадными конфетами. В сам поселок он не заходил, а лежал возле бухты на льдине – в шаговой доступности от полицейского участка и прокуратуры. Полицейские наблюдали, чтобы к нему никто не подходил. Чиновникам местной администрации пришлось проинформировать сельчан, что это не безопасно, соответствующие беседы провели в школе. Тем не менее ролики с белым медведем продолжали появляться в социальных сетях.

Благодаря такой храбрости земляков тысячи камчатцев имели возможность следить за судьбой хищного гостя, который, вероятно, «добрался» из Берингова пролива на берег залива Корфа на льдине и поселился на окраине Тиличиков.

Камчатцы переживали: по роликам можно было понять, что со зверем не все в порядке. Если авторы первых видео называли Умку красавцем, то позже обратили внимание на то, что медведь явно ослаб, а угощения от жителей Тиличиков не особо приветствовал.

По мнению специалистов, на Камчатке зверю было не выжить. «Медведи приплывают сюда на льдинах, которые приносит течением. Как правило, вернуться на Чукотку они не могут. На Камчатке же кормовая база им не подходит. Поэтому, скорее всего, таких гостей ждет гибель», – пояснил тогда начальник отдела государственного охотничьего надзора краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко.

Районные власти обратились в Министерство природных ресурсов России за разрешением на отстрел в случае крайней необходимости. В социальных сетях жители Камчатки предлагали начать сбор денег на отправку белого медведя на Чукотку. Средства это немалые: для эвакуации Умки необходимо было изыскать средства на оплату услуг авиакомпании (примерно 1 тысячи км, не менее 6 летных часов), на доставку специальных транквилизаторов и ветеринаров в Тиличики и т. д.

Но 17 апреля на медвежью беду и сердечную боль камчатцев откликнулись краевые власти. От имени губернатора Владимира Илюхина было отправлено обращение к министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву. Министра попросили предоставить воздушное судно, на борту которого белого медведя можно будет доставить на Чукотку. Владимир Илюхин дал поручение заместителю председателя правительства – министру специальных программ и по делам казачества края Сергею Хабарову совместно с МЧС организовать операцию по спасению белого медведя.

19 апреля хабаровским рейсом на Камчатку прибыл специалист по работе с амурскими тиграми, который привез с собой специальный транквилизатор и ружье для усыпления хищника. На полуострове не нашлось необходимых препаратов, оружия и специалистов, имеющих опыт работы по усыплению крупных хищников. Сразу же после его прилета вертолет Ми-8 МЧС России со специальной клеткой и группой специалистов отправился в поселок Тиличики. Глава МЧС накануне дал разрешение на использование в операции вертолета, который был заправлен топливом из краевого резерва.

Операция по эвакуации краснокнижного хищника должна была состояться еще в субботу, 20 апреля. Но медведь спрятался от прилетевших из Петропавловска специалистов со снотворным. Его нашли только днем на окраине поселка Корфа. Осмотр ветеринаров показал, что нетипичный для Камчатки хищник здоров и вполне упитан. Камчатский Умка оказался самцом в возрасте около 2 лет.

Усыпленный зверь был помещен в клетку, которую сами сельчане накануне укрепили, поскольку она оказалась менее прочной, чем требуется для перевозки таких крупных и сильных хищников, как белый медведь. Однако утром и днем в воскресенье вылет не состоялся из-за нелетной погоды по маршруту следования.

Вертолет со спящим под воздействием медикаментов зверем прилетел на Чукотку в понедельник. В правительстве Камчатского края сообщили: пришедший в себя после временного усыпления Умка бодро убежал в родные просторы.