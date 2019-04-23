Более 500 лыжников вышли на старт Авачинского марафона

В воскресенье, 21апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошли международные соревнования по лыжным гонкам «26-й Авачинский марафон».

Как сообщили в министерстве спорта края, в состязаниях приняли участие 587 лучших лыжников из 20 регионов России, а также спортсмены из США, Германии, Словении и Казахстана.

«Авачинский марафон по праву можно назвать одним из самых ярких спортивных событий этой весны. Этот старт объединил профессионалов и любителей лыжного спорта. Здесь можно встретить олимпийских и паралимпийских чемпионов и сборные команды разных стран», – рассказал министр спорта края Константин Хмелевский.

Соревнования проводились в трех номинациях. Основной марафон прошел на дистанции 60 километров, протяженность полумарафонской дистанции – 30 километров, 14–15-летние лыжники – участники номинации «Перспектива» – пробежали 13 километров.

В итоге победителем основного марафона на дистанции 60 км среди мужчин стал Сергей Турышев из Екатеринбурга, среди женщин на этой же дистанции первой к финишу пришла жительница Сахалинской области Марина Черноусова. В малом марафоне на дистанции 30 км среди мужчин победу одержал Вячеслав Алексеенков из Новомосковска. Среди женщин лучшей стала Наталья Орехова из Елизова. В юниорской гонке на дистанции 30 км первые места заняли Даниил Лямкин из Комсомольска-на-Амуре и Елизавета Еремеева из Петропавловска-Камчатского.

Победителям «Авачинского марафона – 2019» были вручены медали, почетные грамоты и ценные призы.

Справка

Авачинский марафон проводился на Камчатке с 1984 по 1987 годы. В 1994 году соревнования были возобновлены. В разное время в нем принимали участие победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и обладатели кубков мира по лыжным гонкам и биатлону.