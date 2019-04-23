Сергей ХАБАРОВ: Камчатка готова к природным пожарам и паводкам

В патрулировании открытых территорий и лесов края в этом году будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Заместитель председателя правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров проверил готовность сил и средств камчатской территориальной подсистемы РСЧС.

В ходе смотра были представлены силы и средства штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, которые будут задействованы в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками или природными пожарами.

«Все подразделения показали высокую готовность к работе в условиях ЧС. Вся техника исправна, материально-технические средства закуплены, топливо есть. Впервые в смотре участвовали подразделения Министерства обороны – это подразделения пожарной охраны, подразделения сил разминирования и медицинского обеспечения. Радует, что взаимодействие с Министерством обороны выходит на новый уровень в деле предупреждения и ликвидации ЧС, – сказал Сергей Хабаров. – Кроме того, во время майских праздников мы планируем использовать беспилотные летательные аппараты для отслеживания очагов возгорания. Беспилотники будут патрулировать как открытые территории, так и леса. При выявлении поджигателей полученные данные будут оперативно передаваться в правоохранительные органы через систему «Безопасный город».

В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории края в 2019 году могут быть задействованы 413 человек и 237 единиц техники.

Добавим, все мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности в лесах края находятся под контролем губернатора и правительства Камчатского края.