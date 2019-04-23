Лето-2019: более 20 тысяч детей отдохнут в лагерях

Организация детского отдыха и оздоровления обсуждалась на заседании правительства края под председательством первого вице-губернатора Ирины УНТИЛОВОЙ.

Как рассказала министр образования и молодежной политики края Александра Короткова, тенденцией последних лет стало увеличение числа детей в лагерях с дневным пребыванием и в загородных стационарных оздоровительных лагерях. «Планируется, что в 2019 году в последних отдохнут 6 662 ребенка, в лагерях с дневным пребыванием – 14 939 детей. Традиционно особое внимание уделяется оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята каждое лето отправляются на отдых как в загородные лагеря Камчатки, так и за пределы края», – сказала Александра Короткова.

Министр отметила, что за последние два года система отдыха и оздоровления претерпела значительные изменения.

«Меняется нормативная правовая база в сфере отдыха и оздоровления детей. Это, прежде всего, связано с необходимостью обеспечения безопасности детей в период их организованного отдыха. В настоящее время формируется краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в крае, в котором размещается информация о наличии у детского лагеря санитарно-эпидемиологического заключения, информация об условиях проживания детей и проведении досуга, о режиме работы оздоровительной организации, стоимости путевки», – добавила Александра Короткова.

Добавим, с начала года в оздоровительных лагерях уже отдохнули 706 детей.