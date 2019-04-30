Молодёжи подарят скейт-парк

Летом в столице края начнется строительство скейт-парка. По результатам проведенного аукциона обустройством площадки займется ООО «Онтарион», сообщили в службе благоустройства города.

В ближайшее время будет заключен контракт, основной объем работ запланирован на летний период.

Новый скейт-парк будет расположен рядом с недавно обустроенным футбольным полем на ул. Озерновская Коса. Общая площадь парка составит более тысячи квадратных метров. Будут созданы условия для занятия экстремальными видами спорта: скейтбордигом, катанием на роликах и велоэкстримом. Появится и отдельная площадка для прыжков на велосипедах – велобаджа.

Напомним, что старт проекту был дан после встречи главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко с молодежью в прошлом году. В ходе разговора спортсмены озвучили свое предложение.