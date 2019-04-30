Встречаем Праздник Весны и Труда!

В 12 часов началось торжественное шествие колонн трудовых коллективов по главным улицам Петропавловска, Елизова и Вилючинска.

В краевой столице после демонстрации гостей праздника ждет концерт «Весна идет – весне дорогу!», который пройдет у стелы «Город воинской славы». Здесь же будут работать детские игровые площадки, организована выездная праздничная торговля. На время шествия трудовых коллективов и проведения праздничных мероприятий движение транспорта в центре города будет ограничено с 10 до 17 часов.

Трансляцию всех мероприятий можно смотреть на большом экране, установленном на главной площади столицы края.

Традиционно организаторы праздника памятными подарками отметят коллективы, которые оригинально украсят свою колонну, подготовят яркие эмблемы и интересные речевки.

Кроме того, праздничные массовые культурные мероприятия в этот день пройдут во всех городах и районах Камчатки. В Елизове запланированы программы и акции «Мир, труд, май», «Да здравствует 1 Мая!» и «Первомайский труд». Народные гуляния пройдут в парке «Сказка». В Пионерском сельском поселении на площади у КДЦ «Радуга» пройдет тематическое мероприятие «Весеннее настроение». В Новолесновском сельском поселении состоится акция «Рисунки на асфальте». В Начикинском сельском поселении на площади у СДК поселка Сокоча для детей организована квест-игра «В поисках сокровищ» и игровая программа «Солнечному небу – да! да! да!». В Паратунском сельском поселении для детей проведут «Майские игрища», а для старшей молодежи дискотеку «Мир, труд, май!».

В Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Соболевском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах тоже пройдут демонстрации, спортивные мероприятия, праздничные встречи и разные мероприятия для детей. Будут и конкурсы рисунков, и праздничные концерты, и встречи с ветеранами труда.

Самое главное, чтобы погода 1 мая порадовала всех камчатцев теплом и солнышком! Ведь именно в эти майские дни после народных гуляний мы привыкли выезжать семьями на природу, дачные участки, открывать весенний сезон ароматными шашлыками и душевным общением!

С праздником вас, дорогие камчатцы!