«Чернобыльцам» выплатили по 5 тысяч

Камчатцы, причастные к ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, получили единовременные денежные выплаты.

26 апреля отмечалась 33-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В честь памятной даты жители Камчатки, имеющие отношение к ликвидации последствий катастрофы на АЭС, получили единовременную материальную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве соцразвития и труда края.

«В этот день мы вспоминаем героев битвы с катастрофой – пожарных, военнослужащих и резервистов, академиков и рядовых специалистов, инженеров, шахтеров, химиков и дозиметристов, биологов и врачей – всех, кто ликвидировал последствия взрыва и радиоактивного загрязнения. Участвовали в ликвидации той страшной аварии и жители Камчатского края. В регионе проживают 55 человек, имеющих прямое отношение к чернобыльским событиям», – сказали представители министерства.

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