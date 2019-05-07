Корейские продукты – для Камчатки, камчатские продукты – для Кореи

Корейские продукты – для Камчатки, камчатские продукты – для Кореи

Корпорация развития Камчатки подписала соглашение с южнокорейскими компаниями SDSACo. и SeoulNHF&VCo. о взаимном сотрудничестве в сферах продвижения проектов и обмена информацией о рынках, каналах дистрибуции в целях развития импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Генеральный директор КРК Николай Пегин отметил, что в последний период отчетливо наблюдается растущий интерес южнокорейского бизнеса к инвестированию в российскую экономику. Проецируется отмеченная тенденция и на наш полуостров. Только за последние месяцы корпорация провела переговоры почти с двадцатью компаниями из РК, занятыми в разных сферах экономики. В ноябре прошлого года на полуострове побывала большая группа корейских туроператоров. При содействии Корпорации развития Камчатки они подписали 10 соглашений о сотрудничестве с региональными представителями индустрии гостеприимства.

Немало соглашений о сотрудничестве с партнерами из РК и в активе самой Корпорации развития Камчатки. Несколько договоров заключены на площадках Первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества в Пхохане, в работе которого принимал участие Николай Пегин. Они предполагают участиеиностранных партнеров в развитии стратегических для региона отраслей экономики – туризма, горнодобывающего сектора, создание объектов индустрии гостеприимства.

Новое соглашение касается агропромышленного комплекса. Как рассказал Николай Пегин, ожидается визит представителей SDSACo. и SeoulNHF&VCo. в регион. Партнеры рассмотрят возможность создания постоянно действующей выставки продовольственных товаров Южной Кореи в краевом центре. Они также заинтересованы в поставках товаров камчатского аграрного сектора на национальный рынок.

корпорация развития
19

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых