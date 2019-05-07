Корейские продукты – для Камчатки, камчатские продукты – для Кореи

Корпорация развития Камчатки подписала соглашение с южнокорейскими компаниями SDSACo. и SeoulNHF&VCo. о взаимном сотрудничестве в сферах продвижения проектов и обмена информацией о рынках, каналах дистрибуции в целях развития импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Генеральный директор КРК Николай Пегин отметил, что в последний период отчетливо наблюдается растущий интерес южнокорейского бизнеса к инвестированию в российскую экономику. Проецируется отмеченная тенденция и на наш полуостров. Только за последние месяцы корпорация провела переговоры почти с двадцатью компаниями из РК, занятыми в разных сферах экономики. В ноябре прошлого года на полуострове побывала большая группа корейских туроператоров. При содействии Корпорации развития Камчатки они подписали 10 соглашений о сотрудничестве с региональными представителями индустрии гостеприимства.

Немало соглашений о сотрудничестве с партнерами из РК и в активе самой Корпорации развития Камчатки. Несколько договоров заключены на площадках Первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества в Пхохане, в работе которого принимал участие Николай Пегин. Они предполагают участиеиностранных партнеров в развитии стратегических для региона отраслей экономики – туризма, горнодобывающего сектора, создание объектов индустрии гостеприимства.

Новое соглашение касается агропромышленного комплекса. Как рассказал Николай Пегин, ожидается визит представителей SDSACo. и SeoulNHF&VCo. в регион. Партнеры рассмотрят возможность создания постоянно действующей выставки продовольственных товаров Южной Кореи в краевом центре. Они также заинтересованы в поставках товаров камчатского аграрного сектора на национальный рынок.