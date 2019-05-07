Камчатка приняла первый в этом сезоне круизный лайнер

Утром 2 мая Celebrity Millennium прибыл в Петропавловск-Камчатский из японского порта Хакодате. Судно пришвартовалось у морского вокзала краевой столицы.

На борту судна круизного лайнера на полуостров прибыло более двух тысяч туристов и 970 членов экипажа, сообщили в агентстве по туризму и внешним связям края.

«Мы впервые приняли лайнер такой вместимости и длины в порту Петропавловска-Камчатского, где у нас находится морской вокзал. До этого суда подобного класса стояли на рейде в Авачинской губе. Туристы Celebrity Millennium пробыли в краевой столице один день, познакомились с достопримечательностями города и отправились в Канаду. Всего в этом сезоне мы ожидаем 18 заходов круизных лайнеров. Пассажиры некоторых из них проведут на Камчатке несколько дней», – сообщил вице-губернатор края Алексей Войтов.

Он добавил, что чаще всего на борту круизных лайнеров на полуостров прибывают туристы из США, Японии, Канады и Германии.

Напомним, в 2018 году Камчатку посетило около 215,5 тысячи туристов.

Судно премиум-класса Celebrity Millennium построено в 2000 году и ходит под флагом Мальты. Его длина составляет 294 метра, ширина – 34 метра. Пассажировместимость – 2 034 человека. На борту 11-палубного лайнера два открытых бассейна и один – крытый, казино, спа-центр, 4 ресторана, 3 бара, клуб и театр.