Камчатка празднует 74-летие Великой Победы

Праздничные мероприятия в честь 74-й годовщины Великой Победы пройдут в столице края, в городах и районах Камчатки.

В Петропавловске-Камчатском 8 мая в парке Победы на бульваре Рыбацкой Славы с 12 до 13 часов состоится торжественное возложение цветов к мемориалу камчатцам, погибшим в годы Второй мировой войны.

8 и 9 мая пройдет традиционная торжественная Вахта памяти. Школьники Петропавловска будут стоять караулом у Вечного огня в парке Победы (8 мая с 10.30 до 15.30) и у памятника-обелиска воинам Советской армии в сквере Свободы в центре Петропавловска (9 мая с 11 до 16 часов).

9 мая праздничные мероприятия начнутся в 10 часов. Жители и гости города смогут ознакомиться с выставкой автомобилей – победителей конкурса «Спасибо деду за Победу!». В 12 часов начнется торжественный парад, где колонны личного состава парадных расчетов и военной техники проследуют от ул. Ленинской до Озерновской косы. Концертная программа запланирована на 13 часов. В это же время свою работу начнут тематические палатки от творческих коллективов города.

Построение участников колонны ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк» состоится в 13 часов возле дома быта «Чайка» (ул. Ленинская, 46). Старт шествию колонны будет дан в 14.00. Далее в 15 часов стартует легкоатлетический пробег «Эстафета Мира». В течение дня будет работать полевая кухня, организована праздничная торговля.

Отметим, что 9 мая в центре Петропавловска-Камчатского будет перекрыто движение для всех видов автотранспорта. Ограничение будет действовать с 9.00 до 22.30. В этот период движение в обоих направлениях будет организовано по ул. Набережной – ул. Советской.

Вечерняя концертная программа запланирована на 20.30. Завершением торжественных мероприятий в честь Дня Великой Победы станет праздничный салют. Начало в 22.00.

В Вилючинске торжественные мероприятия в микрорайоне Рыбачьем начнутся в 10.00 на площади Героев-подводников, а в Приморском – на городской площади в 12.00.

В Елизове шествие «Праздник трех поколений» начнется в 12.00. В это же время будет дан старт всероссийской акции «Бессмертный полк». Мероприятия состоятся на площади Ленина.