Жители посёлков Новый и Чапаевка задыхаются от «ароматов» рыбных отходов

Камчатские «фронтовики» обратились в прокуратуру для защиты сельчан Елизовского района от загрязнения окружающей среды.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае обратились в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, а также в инспекцию государственного экологического надзора с требованием пресечь загрязнение окружающей среды и отрицательное воздействие на здоровье населения при переработке рыбных отходов на территории Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района.

Уже много лет жители страдают от запаха разложения рыбы. Общественники выявили, что вредоносную деятельность осуществляет одно из предприятий, расположенных в промзоне на 19 км Елизовского шоссе.

«Я занимаюсь решением этой проблемы уже девять лет. За это время удалось прекратить работу одиннадцати компаний-нарушителей. Однако ситуация кардинально не улучшилась. На месте закрытых появляются новые предприятия: они проходят перерегистрацию и продолжают работу как ни в чем не бывало. И люди продолжают страдать. В трех поселках, расположенных в границах поселения, – неблагоприятная статистика заболеваемости. Часты случаи заболевания органов дыхания, астматических и аллергических реакций. В целом качество жизни населения в условиях постоянной вони оставляет желать лучшего», – рассказала модератор региональной тематической площадки ОНФ «Экология» в Камчатском крае, представитель региональной Общественной палаты Тамара Куринова.

Она сообщила, что в адрес общественников поступила новая волна обращений от жителей и депутатов Новоавачинского сельского поселения. Среди них – заявление трудового коллектива детского сада «Росинка», в котором говорится, что из-за смрада приходится нарушать режимные моменты в работе учреждения, предусмотренные нормами СанПиН: «Запах настолько сильный, что это затрудняет проветривание помещений, а также сказывается на качестве прогулок, которые проводятся не менее двух раз в день».

В начале апреля общественники совместно со специалистами регионального Росприроднадзора, администрации Новоавачинского сельского поселения выявили источник загрязнения, которым является одно из рыбоперерабатывающих предприятий, расположенных в промышленном кластере 19 км. В ходе обследования участка отмечен факт грубого нарушения природоохранных требований при утилизации рыбных отходов: выбросы в атмосферу из двух источников, сброс неочищенных стоков, в том числе подпрессового бульона, жиров и рыбных отходов в воду. Участники рейда сделали вывод о том, что именно вследствие данных нарушений загрязняющие вещества попадают в воздух и распространяются по территории поселков.

Куринова отметила отсутствие санитарной защитной зоны, а также то, что недалеко от очага загрязнения находятся предприятия пищевой промышленности. По ее мнению, такое соседство недопустимо.

Следует отметить, что это не единственный пример неадекватного обращения с биологическими отходами, находящийся на контроле Народного фронта. В Петропавловске-Камчатском на протяжении многих лет со смердящим запахом от предприятия рыбоперерабатывающей промышленности пытаются бороться жители поселка Чапаевка. В минувшем году на их сторону встали общественники и журналисты. В результате к проблеме удалось привлечь повышенное внимание со стороны контрольно-надзорных органов всех уровней.





Дина БУРМИНА