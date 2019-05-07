Учёные прогнозируют опасное извержение Авачинского вулкана

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН провели анализ опасных последствий извержений Авачинского вулкана. Об этом сообщил директор института Алексей ОЗЕРОВ.

«По заказу администрации Елизовского района специалистами лаборатории динамической вулканологии во главе с Олегом Дирксеном составлен перечень опасных вулканогенных событий при извержении Авачинского вулкана. Такая работа проведена впервые за последние четверть века. Для определения наиболее вероятного сценария будущих событий проанализированы все имеющиеся данные о последствиях извержений, происходивших на протяжении последних 3,5 тысячелетия, и соотнесены с современным состоянием вулкана», – сказал Алексей Озеров.

Он отметил, что, согласно статистическим данным, в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз. При этом наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели). «Исторические данные показывают, что при извержении Авачинского вулкана лахары (грязевые вулканические потоки) и сели могут двигаться в трех направлениях – к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому. Максимально опасной территорией является район реки Сухая Елизовская: здесь лахары проходят особенно часто и отличаются большой скоростью и мощностью», – сказал ученый.

Алексей Озеров добавил, что в настоящее время Авачинский вулкан находится в состоянии, грозящем наиболее разрушительными последствиями при извержении. «Кратер Авачинского вулкана сейчас закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к плотным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров», – сказал директор института.

По словам ученого, в наиболее уязвимом положении находятся дачные поселки в Елизовском районе, объекты Газпрома, водозабор, в исключительно уязвимом – наделы участников программы «Дальневосточный гектар» в районе реки Сухая Елизовская. Эти наделы, по его словам, находятся на наиболее вероятном направлении схода мощных лахаров. «У обитателей дачных поселков, дальневосточных гектаров, работников газовой инфраструктуры и водозаборов в случае схода лахара будет не более получаса для эвакуации. Поэтому необходимо создать систему экстренного оповещения об опасности», – отметил Алексей Озеров.