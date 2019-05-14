Камчатские школьники и студенты могут бесплатно научиться азам журналистики, а также раскрыть другие творческие таланты

Центр творческого развития и гуманитарного образования Петропавловска-Камчатского объявляет о наборе на 2018–2019 учебный год в тематические творческие студии. На занятия приглашаются школьники и молодежь до 21 года. Тематика рассчитана на широкий круг интересов подрастающего поколения: проза, поэзия, художественное и музейное искусства, театр, мультипликация, иностранные языки, психология, журналистика и т. п.

Кстати, в новом учебном году впервые откроется студия профессионального мастерства, которую будет вести известный камчатский журналист Григорий Беккер. Председатель регионального отделения Союза журналистов России, ранее возглавлявший популярные газеты полуострова, в том числе «Вести» и «Аргументы и факты – Камчатка», поделится с молодежью богатым опытом практической журналистики.

Добавим – и это важно – обучение в Центре творческого развития и гуманитарного образования Петропавловска-Камчатского бесплатное. На базе учреждения проводятся городские и краевые творческие конкурсы, по итогам которых издаются сборники. Здесь также организуются творческие встречи, праздничные мероприятия, экскурсии в музеи и выставочные залы, походы в театр и на концерты.

Адрес: Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 4 («Светелка»). Подробности – по телефону 42-50-91 и на сайте kamgift.kamch.muzkult.ru.

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