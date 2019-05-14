Гостиница под вулканами, клубника – круглый год

Житель Петропавловска-Камчатского Денис МЕЛАМЕД вместе с семьей и другом строят на дальневосточных гектарах туристический комплекс и теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Их проекты выиграли грантовые конкурсы. Об этом сообщили в агентстве приоритетных проектов развития Камчатского края.

В совокупности инициаторы проекта получили поддержку в размере 6,5 миллиона рублей по 4 различным грантам. На их пяти гектарах уже построен гостиничный корпус. Свой проект Денис Меламед представил агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Я уже давно планировал заняться туризмом и рассматривал различные варианты приобретения земли. Какова была моя радость, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар»! Удалось выбрать отличный участок прямо на пути туристического маршрута к вулканам у Сухой речки. В прошлом году мы начали строительство, а сейчас еще и получили дополнительные средства на развитие проекта. В этом сезоне мы планируем форсировать строительство, а также начать принимать первых гостей», – рассказал Денис Меламед.

В настоящее время на участке уже возведено здание гостиницы на 8 номеров общей площадью 540 квадратных метров. Летом в нем планируется провести отделочные работы, а также построить на участке баню и жилой дом для персонала. Кроме того, заключен договор на подключение к электросети, а пока энергоснабжение объекта осуществляется от генераторной установки. Вместе со строительными работами предприниматели закупают технику, снаряжение и автобусы, а также готовят сами туристические маршруты.

«Главное – подготовиться принимать туры в формате «все включено»: путешественника не должны волновать никакие оргвопросы – только концентрат приключений. Мы не только покажем камчатские красоты самых живописных мест, но и подарим туристам уникальные съемки из их поездки, которую будет сопровождать оператор с квадрокоптером и профессиональной фототехникой. Ведь сегодня если не сфотографировался в путешествии, то считай, что никуда не ездил», – объяснил Денис Меламед.

Помимо туристического проекта Денис с партнером планируют обустроить на дальневосточном гектаре теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Для этого будет использовано уникальное запатентованное решение, разработанное томскими изобретателями. Теплица будет располагаться под землей на глубине трех метров, а необходимые свет и тепло растения получат от специальных ламп. Площадь экспериментальной «землянки» составит 35 квадратных метров. Первый урожай камчатской клубники планируется получить уже к осени текущего года. Проект предпринимателей выиграл грант. Строительство начнется уже этим летом.

«На получение дальневосточного гектара на Камчатке поступили 4 833 заявки, уже заключено порядка 2 тысяч договоров, из них 238 – это коллективные заявки. Более 3 тысяч человек хотят получить свои наделы в Елизовском районе края. Наиболее популярным видом разрешенного использования земли по-прежнему остается строительство своих домов, сельскохозяйственные проекты, дачное и личное подсобное хозяйства. Для получателей дальневосточных гектаров в Камчатском крае доступно более 40 мер государственной поддержки», – сообщила руководитель агентства приоритетных проектов развития субъекта Юлия Харитонова.

Напомним, в настоящее время закон «О дальневосточном гектаре» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти регионов Дальнего Востока. Оформление наделов проводится бесплатно через интернет с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края