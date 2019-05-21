Камчатка на фестивале НХЛ-2019

Команда «Звезда»
Команда «Звезда»

В Сочи 4–16 мая прошел 8-й фестиваль Ночной хоккейной лиги. Участниками ледовых баталий стали 162 команды – больше, чем в прошлые годы.

Честь Камчатки в лиге чемпионов 40+ в шестой раз защищала команда «Русский двор», в третий раз – команда «Звезда» из Елизова (лига надежды, малый кубок).

Уже 4 мая «Русский двор» обыграл аутсайдера группы команду «ХКН» (г. Невинномысск) со счетом 3:1 (отличились Самардак, Царев и Суслов). Самой драматичной для наших стала игра с сочинской командой «Дуга». Первый период проигрываем – 0:2, второй остается за нами – 2:1 (Суслов, Бурханов). После двух периодов счет 3:2 в пользу «Дуги». За 18 сыгранных минут наши забивают подряд 3 шайбы (Царев, Бурханов, Полищук) и выходят вперед – 5:3. На последней минуте у нас удаляют с поля Казакова, а «Дуга» умудряется за 1 минуту сравнять счет – 5:5!

Проведя первые две игры, наши игроки заметно устали. Встреча с лидером – командой «Вольфрам» (п. Восток Приморского края) – закончилась со счетом 12:0. В итоге «Русский двор» занимает последнее место в группе Б2 и переходит к утешительным играм.

7 мая наши сыграли с «Океаном» (г. Невельск, Сахалин) – 7:4. Отличились Самардак, Рыжков, Бурханов, Полищук, Перунов. А 8 мая команда «Ижорец» (г. Колпино) разгромила «Русский двор» со счетом 6:2 (голы – Суслов, Царев). Заключительная игра состоялась в День Победы, 9 мая. Наша измотанная команда была обыграна со счетом 8:0. В итоге с 7 набранными очками «Русский двор» занял 39 место из 64 в лиге чемпионов.

Команда «Звезда» перед началом фестиваля была неожиданно лишена двоих ведущих нападающих – Кирилла Горенкова и Андрея Яковлева из Вилючинска. Их отозвали в Хабаровск на подготовительные сборы для дальнейшего участия в первенстве ВС России. Никто не предпринял попыток дать им возможность сначала сыграть на фестивале НХЛ. К примеру, приморской команде «Вольфрам» удалось отстоять своих игроков: только отыграв в Сочи, они поехали на сборы.

11 мая обезглавленная «Звезда» уступила «Динамо» (г. Анадырь) – 1:2 (гол забил Семендяев). «Автоимпорт М» из Рязани легко обыграл нас 13 мая – 6:2 (шайбы – на счету Арестова). Наши боролись, создавали неплохие моменты, но хромала реализация.

Первую победную игру «Звезда» провела с командой «Вымпел» из Тамбова. Наши выиграли со счетом 8:2 (забивали Максимов, Корнев, Семендяев, Трошин, Дианов, Юргин).

В заключительном матче за 13 место (из 19 команд) «Звезда» боролась с командой «Львы» из Белгорода. Игра получилась интригующей, упорной и результативной. Основное время, хотя к 29-й минуте уступали 1:5, смогли закончить вничью – 5:5. Затем команды пробивали по 3 буллита. Единственный буллит, реализованный Алексеем Арестовым, принес «Звезде» победу и 13 место в лиге.

На играх НХЛ камчатцам не хватало физической подготовки, скорости, четких передач и психологического настроя. Но «Русскому двору» и «Звезде», безусловно, надо сказать спасибо – за участие, упорство, за игры и победы. Спасибо всей группе поддержки команд. И, конечно, огромная благодарность нашим единственным спонсорам – Николаю Воронову, гендиректору предприятия «Русский двор», и Сергею Ю, гендиректору компании «Юсас-Строй».


Евгений КОРОЛЕВ, ветеран спорта России,

Сочи – Петропавловск-Камчатский


P. S. Ожидать больших результатов от наших команд в этом году изначально не стоило. Зимний хоккейный сезон прошел практически без тренировок и игр для всех команд края. Был снесен единственный крытый каток «Атмосфера», несший основные нагрузки тренировок и турниров. Камчатка сегодня – единственный регион ДФО, где в столице нет закрытого хоккейного катка (в идеале – Ледового дворца). Мы ставим рекорды на путине, в добыче золота и т. д. Рекорды есть – условий для занятия зимними видами спорта нет. В этом зимнем сезоне мы не провели ни первенство города, ни первенство края, и это впервые за историю камчатского хоккея. Начали сезон в январе проведением турниров НХЛ. И эта ситуация не могла не сказаться на результатах в Сочи.

Ждем реакции спортивного руководства на выступления хоккеистов Камчатки на престижном фестивале. Хотелось бы узнать, какие шаги будут предприняты для развития хоккея.

хоккей
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