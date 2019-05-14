«Школьные годы» – в новом доме

«Школьные годы» – в новом доме

Символический ключ от нового здания руководителю ансамбля «Школьные годы» Светлане БЕЛЯЕВОЙ в торжественной обстановке передала заместитель министра образования и молодежной политики края Людмила ЧЕРЕМИСИНА.

«Благодаря содействию губернатора края здание было переведено из федеральной собственности в краевую. На капитальный ремонт из краевого бюджета было выделено около 24 миллионов рублей, что позволило реконструировать здание площадью 600 квадратных метров и провести в нем капитальный ремонт. Теперь ребята из ансамбля «Школьные годы» будут заниматься в просторных современных залах и кабинетах», – рассказала Людмила Черемисина.

В детско-молодежном центре открыты два танцевальных зала – балетный и концертный, а также два тренажерных зала, кабинеты для занятий музыкой и вокалом. Кроме того, построены современные душевые и туалетные комнаты, большая зона отдыха, пошивочная мастерская, несколько костюмерных, предусмотрено помещение и для музея ансамбля «Школьные годы».

С приветственным словом выступил руководитель администрации Корякского округа Вячеслав Падерин. Он отметил, что открытие нового центра для Паланы – это важное и значимое событие, особенно для детей и молодежи, ведь ансамбль «Школьные годы» – многочисленный детский коллектив, в котором занимаются ребята разных возрастов – воспитанники детских садов, школьники и студенты. В кружках, которые организованы в новом центре, будут заниматься вокалом, танцами, музыкой и декоративно-прикладным творчеством около 170 детей из Паланы.

«Наш ансамбль «Школьные годы» отметил юбилей, в этом году ему исполнилось 25 лет. За эти годы мы переезжали в разные помещения, зачастую не самые пригодные для репетиций и для занятий с детьми. Мы просто не ожидали такого подарка на юбилей, сейчас смотрим на наше новое здание и понимаем, что мечты сбываются. Я просто уверена, что благодаря открытию центра еще больше детей и молодежи придут к нам заниматься творчеством, изучать родную культуру, осваивать не только танцевальные обычаи северян, но и хореографическое искусство разных стран мира», – поделилась впечатлениями основатель ансамбля «Школьные годы», заслуженная артистка России Светлана Беляева.

Для центра закуплена новая современная мебель, установлены профессиональные балетные станки, силовые тренажеры, шкафчики для душевых комнат и многое другое – созданы все комфортные условия для занятий детей творчеством.

Напомним, ансамбль «Школьные годы» образован в марте 1994 года в Палане. Основали творческий коллектив Светлана Беляева и Сергей Кутынкавав. Ансамбль ведет активную концертную деятельность, выступает с обширной программой не только в Камчатском крае, а также в России и других странах мира.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

новоселье
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