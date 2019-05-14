Новое почтовое отделение откроется на севере Камчатки

В селе Вывенка Олюторского района завершаются отделочные работы в новом почтовом отделении, открытие запланировано на июнь 2019 года. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи края.

Сейчас жители села получают почту в отделении, расположенном в аварийном здании. Та же ситуация и в селе Пахачи. Туда в начале лета будет доставлена модельная конструкция для отделения, которая сейчас ждет отправки в Тиличиках.

Программа обновления почтовых отделений в отдаленных населенных пунктах полуострова реализуется по поручению губернатора края. В качестве пилотного проекта в 2016 году открыто новое отделение почтовой связи в селе Хаилино Олюторского района. В 2018–2019 годах обустроены и заработали три новых отделения в Тигиле, Ильпырском и Тиличиках. На эти цели в прошлом году было направлено более 35,5 миллиона рублей из краевого бюджета, объяснили в агентстве.

На 2019 год на обновление почтовых отделений из краевого бюджета выделены 14 миллионов рублей. На эти средства также ведутся работы по обновлению ОПС в населенных пунктах Лесная, Ковран и Усть-Хайрюзово.