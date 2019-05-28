Минрыбхоз просит активности

24 мая министерство рыбного хозяйства края с участием представителей отраслевой науки, территориальных органов Росрыболовства, профильного комитета Законодательного Собрания, береговой охраны, рыбопромышленных предприятий и общественных организаций провело расширенное заседание Камчатского рыбохозяйственного совета (КРХС).

За неделю до красной

Основной темой обсуждения стали итоги ДВНПС, прошедшего на Камчатке неделей раньше, и начало лососевой путины – 2019. Открыть рыбалку планируется 1 июня. Традиционно с этого дня к промыслу приступит Усть-Камчатский район, а другие будут подключаться к процессу по мере подходов лосося на нерест в камчатские реки. Как и прежде, для лососевиков в период грядущей путины будут предусмотрены два проходных дня в неделю, на время которых рыбалка останавливается.

В целом, по словам министра рыбного хозяйства края Андрея Здетоветского, рыбопромышленный комплекс края готов к красной путине. По прогнозам отраслевой науки, Камчатка может рассчитывать на вылов более 321 тысячи тонн тихоокеанских лососей на всех видах промысла, включая спортивное и любительское рыболовство, вылов для целей воспроизводства и обеспечения нужд КМНС.

Единственное, что вызывает определенное беспокойство у отраслевого министерства, – это организация переработки рыбных отходов. «Основная часть отходов у нас перерабатывается на предприятиях на РМУ, – сообщил министр, – остальные утилизируются путем измельчения и сброса в море за пределами трехмильной зоны, как того требует природоохранное законодательство. Его стараются соблюдать все крупные предприятия, многие из которых за последние годы нарастили мощности переработки. К примеру, если в Соболеве еще пять лет назад не было ни одной РМУ, то теперь их там пять. Остаются вопросы по соблюдению природоохранного законодательства к небольшим перерабатывающим предприятиям, работающим, как правило, на давальческом сырье. Как показывает практика, именно они год за годом становятся инициаторами несанкционированных свалок рыбных отходов, особенно в пиковые дни путины».

Андрей Здетоветский призвал рыбопромышленников работать в направлении увеличения мощностей переработки отходов. Их объективно не хватает в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, есть предпосылки закрытия некоторых действующих РМУ, поскольку они уже не отвечают современным экологическим требованиям.

Говоря о начинающейся красной путине, начальник СВТУ Росрыболовства Александр Христенко сообщил о том, что сотрудники рыбоохраны уже приступили к своим обязанностям. 69 стационарных постов и 33 мобильные группы инспекторов будут работать на камчатских водоемах в этом году. Сейчас уже работают более 50 инспекторов на трех постах и в составе 18 мобильных групп. При этом он отметил, что большинство групп будут межведомственными, то есть в их состав войдут представители Росгвардии, полиции и ФСБ, и призвал всех соблюдать правила рыболовства.

Ровно к этому же призвал собравшихся и представитель Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, предупредив о том, что под самый пристальный контроль в этот раз пограничники намерены взять перегрузы лососей на суда-приемщики. Вместе с тем пограничники понимают трудности, возникающие у наших рыбаков в связи с новыми требованиями об обязательном уведомлении не менее чем за три часа о месте выгрузки улова на берег. Делать это в пиковые дни подхода лососей практически невозможно, но при этом никто из рыбопромышленников не хочет стать нарушителем закона. Промышленники просили пограничников уйти от формального строгого контроля соблюдения этого требования и найти с ними некий компромисс. Прийти к консенсусу в рабочем порядке планируется на совместной встрече пограничных сил, минрыбхоза и рыбацкой общественности.

Как не только много ловить, но и дорого продавать?

Сразу несколько выступлений на встрече КРХС были посвящены развитию камчатского рыбохозяйственного комплекса и повышению его отдачи в бюджеты. Камчатка дает стране самые большие уловы рыбы и морепродуктов. При этом львиная доля выловленной рыбы идет на экспорт. В этом нет ничего удивительного: высокое качество нашей рыбы – именно то, что нужно мировому потребителю. Парадокс заключается в том, что выручка от продажи этой рыбы на экспорт вовсе не так высока, как могла бы быть.

Министр рыбного хозяйства напомнил промышленникам о том, что действующем в стране национальным проектом по развитию кооперации и экспорта предусмотрено увеличение валютной выручки до 1 млрд 200 млн долларов к 2024 году. Для сравнения – в прошлом году, с учетом рекордных показателей вылова лососей, камчатские предприятия смогли показать экспортную выручку в 690 млн долларов. То есть, нарастить ее нужно вдвое! «За счет чего мы сможем и должны это сделать, учитывая тот факт, что увеличения ресурсной базы (то есть, запасов рыбы) не предвидится? – спросил Андрей Здетоветский. – Только за счет увеличения добавленной стоимости нашей рыбопродукции. Это значит – углубление переработки, увеличение холодильных мощностей для хранения рыбопродукции, улучшение логистики ее доставки. Мы хорошо умеем ловить рыбу, но этого мало. Мы должны сами ее перерабатывать до конечного продукта, сами перевозить и сами продавать. Камчатская рыбопродукция, которая лежит на передержке на холодильниках в Китае и приносит прибыль владельцам этих холодильников, – это не государственный подход. Эта прибыль должна быть нашей. Поэтому государством предусмотрены меры поддержки в рамках реализации нацпроекта. Порядка 14 млрд рублей могут прийти в регион в виде этих мер как компенсация 30 процентов затрат на строительство, к примеру, холодильных мощностей и другой инфраструктуры. Будет в ближайшее время решаться вопрос и о мерах господдержки в части судостроения и судоремонта».

Министр сказал, что промышленники и предприниматели края должны быть активнее в решении таких вопросов, озвучивая правительству свое мнение, видение развития рыбохозяйственного комплекса, проявлять заинтересованность. Только так регион сможет привлечь федеральные деньги на территорию и улучшить свою же инфраструктуру. Осенью этого года минрыбхоз планирует проведение стратегической сессии на тему реализации вышеназванного нацпроекта и просит рыбопромышленников к этому времени сформировать свои предложения.

А меняться нашему рыбному хозяйству объективно придется, если мы не хотим остаться просто поставщиками сырья для промышленности других стран. Для этого нам не только придется углублять переработку, разрабатывать собственную логистику и строить холодильники. Нам предстоит очень серьезная работа по брендированию и продвижению камчатской рыбопродукции на рынок. Ведь это только кажется, что нашу рыбу все равно купят. Ее ведь и так раскупают как горячие пирожки. Да, но только в виде сырья для производства другой продукции, которая попадает в руки покупателю уже совершенно под другой торговой маркой и под именем совершенно другого – не камчатского – производителя. Об этом участникам КРХС рассказал директор АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (АНО «КВЦ Инвест») Владимир Русанов.

АНО «Российская система качества» (Роскачество) не так давно производила контрольные закупки баночной красной икры, рыбных консервов и филе минтая для формирования новых справочников качественной продукции. Как это ни странно, среди почти двадцати производителей лососевой икры не оказалось ни одного камчатского, в производители консервов попало только ООО «Устькамчатрыба», а в производители филе – только ПАО «Океанрыбфлот» и ООО «Витязь-Авто». Это говорит только о том, что, к сожалению, в российских торговых сетях камчатская рыбопродукция почти не продается или продается под чужими именами.

Это опасная тенденция, которая не принесет нам ничего хорошего, если мы сами не задумаемся и не займемся продвижением именно конечного продукта на рынке. Сегодня, когда торговля продуктами все активнее уходит на интернет-площадки, продавать ее без собственных торговых марок становится невозможно. Задуматься об этом сейчас, чтобы не потерять покупателей и прибыль завтра, призвал рыбопромышленников президиум КРХС, отметив, что одним из путей брендирования может стать экологическая сертификация MSC.

Сертификация по стандартам Морского попечительского совета (MSC) оценивает не качество рыбной продукции, а «качество» промысла, устанавливая, насколько промысел является экологически безопасным, то есть позволяет сохранить рыбные ресурсы на таком уровне, чтобы ими могли в полной мере пользоваться и будущие поколения.

Многие потребители мирового рынка уже сейчас покупают рыбопродукцию только с отметкой MSC. На сегодняшний день из вылова минтая в России такую сертификацию прошли пока только 40 процентов. До недавнего времени это было сопряжено с обязательным приглашением иностранных экспертов и оплатой их дорогостоящих услуг. Сегодня в России появилась своя сертифицирующая компания, представитель которой работает и в Камчатском крае. Получить контактные данные можно в министерстве рыбного хозяйства края.





Светлана СОЛОВЬЕВА