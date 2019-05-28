182 социально значимых объекта подключат к Интернету

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило конкурсные процедуры на подключение социально значимых объектов в первых 14 субъектах страны, в том числе в Камчатском крае. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи региона.

Подключение и оказание услуг доступа к сети Интернет финансируется из средств федерального бюджета, в Камчатском крае предполагается подключение и оказание услуг доступа к сети Интернет до конца 2021 года для 182 социально значимых объектов. Начальная максимальная цена контракта составляет 255 миллионов 587 тысяч рублей. К социально значимым объектам отнесены: школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части и другие учреждения, рассказали в агентстве.

Добавим, мероприятие финансируется и реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» федерального проекта «Информационная инфраструктура».