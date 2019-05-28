Камчатка сдаёт ЕГЭ

В Камчатском крае стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. 27 мая камчатские выпускники вместе со всеми одиннадцатиклассниками страны сдали первые экзамены в формате ЕГЭ, сообщили в министерстве образования и молодежной политики края.

«Наши камчатские ребята ежегодно показывают хорошие результаты, многие сдают ЕГЭ на 90 баллов и выше. Я желаю одиннадцатиклассникам успешно сдать все экзамены и поступить в выбранные ими вузы. Хочу также обратиться к родителям: поддерживайте своих детей, верьте в их силы, и тогда у них все обязательно получится», – сказала министр образования и молодежной политики края Александра Короткова.

На ЕГЭ по географии зарегистрировался 121 выпускник, по литературе – 142. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 июня.

Всего для проведения экзаменов в крае задействованы 42 пункта. Все они оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения. За ходом испытаний следят организаторы и общественные наблюдатели из числа студентов камчатских вузов. Математику (базовый и профильный уровень) выпускники сдадут 29 мая, русский язык предстоит написать 3 июня.