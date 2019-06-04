Губернатор края ускорил реализацию инвестпроекта

Владимир ИЛЮХИН провел в краевом центре выездное совещание, на котором рассматривались проблемы по предоставлению земельного участка в микрорайоне Силуэт резиденту свободного порта Владивосток – ООО «Находка».

Необходимость проведения совещания вызвали трудности, с которыми столкнулся предприниматель Евгений Гуров при реализации предложенного им проекта.

Проект предусматривает строительство двух ярмарочных комплексов «Десяточка» на территории Петропавловска, в районе проспекта Победы и на Силуэте. Кроме торговых мест предполагается создание удобных парковок и развитой инфраструктуры. Комплексы предназначены для реализации продовольственных и промышленных товаров камчатскими производителями, проведения выставок и ярмарок. Полная стоимость проекта составляет около 361 миллиона рублей.

Проект сопровождает Корпорация развития Камчатки. С ее помощью инвестор получил статус резидента свободного порта Владивосток. Как сообщил генеральный директор Корпорации Николай Пегин, ярмарочные комплексы ООО «Находка» стали одним из первых проектов, реализацию которых предстоит курировать персональному менеджеру из центра сопровождения инвестиционных проектов. Он создан Корпорацией развития Камчатки совместно с региональным агентством инвестиций и предпринимательства. Центр позволяет более эффективно и в короткие сроки решать проблемы, связанные с реализацией инвестпроектов.

В выездном совещании принял участие глава Петропавловска Виталий Иваненко. КРК представлял заместитель генерального директора по работе с инвестиционными проектами Михаил Костенец. По итогам совещания удалось разработать дорожную карту предоставления земельного участка инвестору в соответствии с действующим законодательством и статусом резидента свободного порта Владивосток.