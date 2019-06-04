Кинотеатр «Камчатка» начнут сносить в июне

По итогам аукциона определен подрядчик, который выполнит демонтаж здания кинотеатра «Камчатка». Из 12 компаний, которые были допущены к торгам, победителем определено общество с ограниченной ответственностью «Онтарион».

Работы по сносу аварийного здания начнутся 7 июня.

«Начальная цена контракта была снижена более чем в два раза: с 23 миллионов 114 тысяч рублей до 11 миллионов 430 тысяч рублей. На месте снесенного здания кинотеатра «Камчатка» подрядчик обязан не позднее середины сентября 2019 года обустроить площадку с подпорными стенками у гостиницы «Октябрьская», а также высадить газон. Естественно, это временное решение, дальнейшая судьба этой территории будет решаться вместе с общественностью. Уверен, что тот объект, который появится на этом месте, станет еще одной точкой притяжения жителей и гостей краевого центра», – сказал вице-губернатор края АлексейВойтов.

Напомним, кинотеатр «Камчатка» был построен в 1956 году на месте бараков. В 2014 году здание было признано аварийным.

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