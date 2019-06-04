Жителям Лесной обещаны стройки и авиасообщение с Паланой

Владимир ИЛЮХИН в рамках рабочей поездки на север края провел в селе Лесная Тигильского района сход граждан. Самой острой проблемой в Лесной, как и во многих других населенных пунктах края, остается большое количество аварийного жилья.

«Сегодня принято решение о строительстве здесь, в селе Лесная, двух 12-квартирных домов. С руководством села и района обсудили вопросы, связанные с землей и инфраструктурой. По предварительным расчетам, на выполнение всех работ потребуется порядка полутора – двух лет», – сообщил Владимир Илюхин.

Кроме того, присутствовавшая на встрече министр здравоохранения края Елена Сорокина по поручению губернатора взяла на контроль вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта.

В разговоре с главой региона жители Лесной просили заняться не только строительством жилья, но и рассмотреть возможность возведения физкультурно-оздоровительного комплекса, а также учебного комплекса.

«Строительства ФОКа, дошкольного учреждения и школы – это вопросы, которые требуют дополнительной проработки: во-первых, они финансово емкие, во-вторых, нужно учитывать довольно сложную логистику в части доставки материалов. По школе и детскому саду могу сказать, что, скорее всего, это будет учебный комплекс, практику строительства которых мы ввели на Камчатке. В течение месяца профильные министерства подготовят расчет и представят его мне. Тогда будем принимать решение о сроках. Помимо этого, жители Лесной задали много вопросов, касающихся содержания жилья, обустройства детской площадки, приобретения оборудования для дома культуры. Думаю, мы найдем способы решить эти вопросы», – сказал губернатор.

Также Владимир Илюхин поручил заместителю председателя правительства края Юрию Зубарю, курирующему транспортный комплекс, проработать варианты сохранения авиасообщения между Лесной и Паланой.

«Несколько лет назад мы решили вопрос по приобретению гусеничной техники для организации сообщения с Паланой. Сейчас на период распутицы решен вопрос по авиаперевозкам. Министерству транспорта я поручил проработать вопрос сохранения авиасообщения. Думаю, в ближайшее время они предложат подходящий вариант», – сказал жителям глава региона.

Активную позицию в решении проблем села занимает глава поселения Евгения Сиверина и глава Тигильского района Сергей Бородай. Так, для снижения стоимости продуктов питания Владимир Илюхин предложил местным властям рассмотреть возможность создания своего рода районной ассоциации предпринимателей, которая могла бы заявиться на получение субсидии из бюджета, гарантируя при этом продажу товаров населению по приемлемым ценам.

В завершении встречи перед всеми собравшимися в зале выступили ребята из любимого земляками коллектива «Нымыланочка» села Лесная, который в этом году получил звание народного самодеятельного ансамбля.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края