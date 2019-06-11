Праздник в цветах триколора

12 июня во всех населенных пунктах Камчатского края пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России.

В Петропавловске-Камчатском основной площадкой станет центр города – площадь у стелы «Город воинской славы». С 11.30 до полудня волонтеры будут раздавать пришедшим на праздник ленты в цветах триколора.

Основные мероприятия начнутся в 12.00 с поздравления официальных лиц. Далее пройдет вручение государственных наград. Юным горожанам в торжественной обстановке вручат их первые паспорта.

Продолжит праздник концертная программа «Виват, Россия!». Творческую программу с элементами национальных культур представят общественные организации Камчатки.

В рамках празднования Дня России в течение дня в центре Петропавловска-Камчатского пройдет информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту на Тихоокеанском флоте – твой выбор». Запланированы показательные выступления разведывательного подразделения бригады морской пехоты с демонстрацией приемов рукопашного боя, выставка современного вооружения и экипировки военнослужащих, работа демонстрационной палатки продовольственного и вещевого обеспечения. Земляков познакомят с условиями прохождения военной службы по контракту, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

Для горожан будет работать полевая кухня. Все желающие смогут отведать солдатской каши и увидеть показательные выступления военного оркестра. В течение дня в центре города также будет развернута праздничная торговля.

Традиционное празднование национального обрядового праздника первой рыбы пройдет с 13 до 17 часов на береговой линии Озерновской косы.

Отметим, что во время подготовки и празднования Дня России движение транспорта в центре города будет перекрыто с 11.00 до 17.30 по улице Озерновская Коса.

Торжественные мероприятия, посвященные празднику, пройдут во всех муниципалитетах края. Для жителей полуострова будут организованы концерты, конкурсы, викторины.