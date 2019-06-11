Строим по графику

Губернатор края проверил ход строительства жилых домов и социальных объектов в Вилючинске, Елизове и Петропавловске-Камчатском. Более трехсот семей получат новое жилье в 2020 году, а школа в Елизове и детский сад на улице Арсеньева в краевой столице запланированы к сдаче уже в этом году.

Новые дома в Вилючинске и Петропавловске на улице Карбышева строятся для тех, кто будет переселен из зданий с дефицитом сейсмостойкости. Очередность переселения формируется на уровне муниципалитетов.

«В Вилючинске люди будут переселяться преимущественно из одного района, а в Петропавловске ситуация несколько иная. Мы обсудили с муниципальными властями, что необходимо сформировать такой порядок предоставления жилья, который позволит людям оставаться в своем микрорайоне; строить новые дома там, где людям привычно и комфортно жить», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор отметил, что в целом строительство жилых домов идет по графику. Окончание работ запланировано на 2020 год, и в новые квартиры переедут более 300 камчатских семей. При этом глава региона обратил внимание на необходимость синхронизировать строительство и работы по благоустройству территории.

Также губернатор оценил ход строительства детского садика на улице Арсеньева, заказчиком которого выступает администрация Петропавловска-Камчатского. Прежний подрядчик не выполнил взятых на себя обязательств, поэтому контракт с ним был расторгнут в судебном порядке. Сейчас строительство ведет другая компания.

«В декабре этот объект должен быть сдан. Здесь предстоит выполнить еще очень большой объем работ. Администрация города и сам подрядчик заверили, что они с задачей справятся. Для этого на объекте нужно увеличивать число рабочих, параллельно решать вопросы с поставкой оборудования и мебели», – сказал Владимир Илюхин.

В этом году в крае будет сдан еще один важнейший социальный объект – школа в Елизове. Сейчас в здании завершаются отделочные работы, часть помещений уже оборудована мебелью и техникой. Параллельно ведется обустройство уличной спортивной площадки и благоустройство территории.

«Это будет самая большая школа на Камчатке. Степень готовности этого объекта – высокая. У меня есть полная уверенность, что подрядчик все работы завершит в срок, и 1 сентября ребята пойдут в новую школу. Здесь же, на улице Сопочной, приведем в порядок территорию больницы и поликлиники, фасад роддома», – заверил губернатор.