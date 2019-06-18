Несколько ящиков игрушек подарили врачи пациентам краевой детской больницы

Несколько ящиков игрушек подарили врачи пациентам краевой детской больницы

Главные врачи медицинских учреждений края на личные средства купили и подарили игрушки краевой детской больнице. «Радость – лучшее лекарство» – акция под таким девизом добавила комфорта маленьким пациентам стационара.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, ежедневно в отделениях Камчатской краевой детской больницы находятся 100–120 детей. Все, что касается лечения и диагностики, проживания и питания, финансируется в достаточном объеме, но статьи расходов на приобретение игрушек для маленьких пациентов законом не предусмотрено.

«Сегодня главные врачи купили и принесли нам игрушки, – сообщила главный врач краевой детской больницы Жанна Скобец. – Хочется каждому ребенку после укола или другой болезненной процедуры вручить маленькую яркую игрушку. Мы сегодня ставим задачу не только качественного лечения, но и качественного пребывания детей в стационарах, и хотелось бы, чтобы наше начинание было подхвачено земляками. Думаю, что от этого выиграют все, в том числе и дарящие».

Врачи отмечают, что, испытывая позитивные эмоции, пациенты легче справляются с болезнью и быстрее идут на поправку. Мячи, пирамидки, машинки, кубики, развивающие наборы – все игрушки для игровой комнаты моющиеся, это необходимое требование больничных санитарных норм. В процедурных – свои маленькие сюрпризы.

«Для тех детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать игровые комнаты, в процедурных кабинетах на штативах висят яркие игрушки, которые они могут выбрать после процедуры, то есть ребенок идет не за уколом, а за игрушкой, – объяснила министр здравоохранения края Елена Сорокина. – Мы надеемся, что наша инициатива будет подхвачена другими учреждениями, сотрудниками правительства края, депутатами и предпринимателями, чтобы поток доброты распространялся на наших детей каждый день, особенно в трудный период болезни. Посмотрите, сколько эмоций у детей, мамы очень хорошо отреагировали на нашу акцию. На самом деле это не слишком дорого, зато очень приятно».

Проблема нехватки игрушек и игр есть и в противотуберкулезном диспансере, где детям приходится жить в течение нескольких месяцев, а многим – еще и учиться.

«Проблема нехватки игрушек у нас такая же, нужны также игры, коляски, манежи. Так как лечение занимает от нескольких месяцев до одного года, дети с 1 по 8 классы у нас проходят обучение по школьной программе, а для них необходимы канцелярские товары. Надеюсь, что все вместе мы сможем порадовать наших маленьких пациентов, сделав их пребывание в стационаре более комфортным», – сказал главный врач Камчатского противотуберкулезного диспансера Андрей Громов.

В противотуберкулезном диспансере ежедневно находятся около сорока детей в возрасте до 18 лет. Он станет следующим учреждением, которое получит игрушки. Желающие принять участие в следующей акции под названием «Радость – лучшее лекарство» могут обратиться в министерство здравоохранения Камчатского края или к главному врачу краевого противотуберкулезного диспансера.

лучшее лекарство
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