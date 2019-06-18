Делегация Камчатки принимает участие в VI Российско-Китайском экспо

С 15 по 19 июня в Харбине (КНР) проходит международная выставка VI Российско-Китайское экспо. В ее открытии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Максим АКИМОВ и заместитель председателя Китайской Народной Республики ВАН Цишань.

Делегацию Камчатского края в Харбине по поручению губернатора Владимира Илюхина возглавил заместитель председателя правительства субъекта Юрий Зубарь.

В рамках выставки на площади более 3 000 квадратных метров представлены павильоны 22 российских компаний. Павильон Камчатского края – в составе отдельной экспозиции, в которую вошли 14 российских субъектов, активно развивающих сотрудничество с Китаем.

«Делегация Камчатского края не в первый раз принимает участие в Российско-Китайском экспо и форуме, который проводится в его рамках. На этой площадке – большое количество заинтересованных в сотрудничестве представителей бизнеса Китая и административных органов, поэтому польза от этого мероприятия – значительная. Основная наша цель – наладить контакты с инвесторами из Китайской Народной Республики и в перспективе привлечь их капитал на Камчатку. Приоритетными направлениями нашего сотрудничества являются минерально-сырьевой и транспортно-логистический комплексы, а также туризм. Их развитию губернатор и правительство края уделяют особое внимание», – сказал Юрий Зубарь.

Кроме того, на полях форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Корпорация развития Камчатки» и «China machinery industry construction group Inc. (SINOCONST)».

«На стенде Камчатского края представлены товары, которые готовятся специально на экспорт в Китайскую Народную Республику. Подготовкой продуктов на вывоз занимается Камчатский центр поддержки экспорта, который находится в составе АНО «КВЦ Инвест», – рассказала руководитель Камчатского центра поддержки экспорта Татьяна Ломова. – От идеи до выхода продукта на экспорт требуется порядка трех лет, а наш центр существует чуть больше года. Несмотря на это, мы уже сегодня представляем десяток продуктов, которые производятся на Камчатке и имеют экспортный потенциал в Китае. Уверена, что данные продукты успешно пройдут все необходимые процедуры и в скором будущем попадут на рынок Поднебесной. Кроме того, на выставке представлена экспортируемая с Камчатки артезианская вода, причем как на стенде Камчатского края, так и на стенде компании-импортера в Китае (COFCO)».

По ее словам, задача центра заключается в том, чтобы поддерживать малый и средний бизнес на Камчатке, сводить компании – объединять их производства в общее для экспорта.