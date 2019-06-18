Тарифы на тепло и ГВС: минус 8 процентов

В Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах тарифы на эти коммунальные услуги снизятся на 8 процентов. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края.

«1 июля 2019 года стоимость гигакалории в большинстве муниципальных образований полуострова снизится с 4 250 рублей до 3 900 рублей, то есть на 8,2 процента. Примерно на столько же снизится тариф на горячее водоснабжение. Стоимость электрической энергии для жителей края осталась на прежнем уровне – 4,68 руб. за киловатт-час. Для того чтобы сохранить этот тариф, службой была проведена большая совместная работа с ФАС России, приказом которой предельный минимальный уровень этого тарифа для населения был установлен в размере 4,76 руб. за киловатт-час. Напомню, сдерживание роста стоимости коммунальных услуг – это задача, поставленная перед нами губернатором Владимиром Илюхиным в 2015 году», – сообщила руководитель региональной службы по тарифам и ценам края Ирина Лагуткина.

В квитанциях камчатцев на услуги отопления и горячего водоснабжения приходится до 80 процентов от суммы выставленного счета. Соответственно, размер общей платы для жителей снизится на 6,5 процента, несмотря на рост тарифов на холодное водоснабжение (за исключением жителей Петропавловск-Камчатского городского округа) и водоотведение.

«Рост тарифов на эти услуги обусловлен тем, что у основного поставщика ресурса – КГУП «Камчатский водоканал» – завершился первый долгосрочный период действия регулируемых цен тарифов, установленных службой на 2016–2018 годы. В 2019 году для этой организации начался новый пятилетний период регулирования. Исходя из того, что 1 января 2019 года произошел рост ставки по налогу на добавленную стоимость, в Петропавловске-Камчатском тариф на водоснабжение с начала года установлен в размере 51,71 рубля за кубический метр и не изменится 1 июля, в Елизовском городском поселении с 10,91 рубля в первом полугодии стоимость кубометра воды вырастет до 11,6 рубля», – добавила Ирина Лагуткина.

Она объяснила, что такая разница в стоимости холодной воды для жителей самых крупных городов Камчатки обусловлена зависимостью расходов ресурсоснабжающей организации от таких факторов, как количество обслуживаемых объектов коммунальной инфраструктуры, протяженность сетей, потери воды, объем потребления и даже рельеф местности. В Петропавловске-Камчатском и Елизове они различаются значительно. Например, в ПКГО 29 насосных станций для подъема воды, а в Елизове – всего 2. Протяженность магистральных водоводов, уличной водопроводной, внутриквартальной сети в Петропавловске-Камчатском – 415,58 километра, в Елизовском городском поселении – 165,41 километра.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края