Обещано, что ввод нового свинокомплекса позволит снизить цены на мясо
На Камчатке завершается строительство одного из крупнейших свинокомплексов на Дальнем Востоке. Предприятие, имеющее статус масштабного инвестиционного проекта Камчатского края, посетил губернатор Владимир ИЛЮХИН.
Ввод в эксплуатацию свинокомплекса полного производственного цикла на 36 тысяч голов в год позволит не только снизить стоимость охлажденной свинины для камчатцев, но и положительно скажется на создании благоприятных условий для развития крестьянско-фермерских хозяйств.
«Благодаря реализации этого проекта будет решена проблема обеспечения жителей Камчатки охлажденным мясом свинины. Кроме того, это серьезный шаг вперед для перерабатывающего производства, которое будет работать на этом сырье: создание новых рабочих мест и насыщение рынка мясной продукции. Ценовая политика, которой сегодня придерживается компания-производитель, достаточно лояльна к покупателю. Ведется сбалансированная системная работа, в которой участвуют в том числе соседние дальневосточные субъекты: мясо и мясная продукция поставляются на Чукотку, задействованы возможности Приморского края по выращиванию кормовой базы и ее доставке на Камчатку. Комбикорма для комплекса производятся на нашем полуострове заводом «Камчатская мельница», который начал работу после модернизации в ноябре прошлого года. Я надеюсь, что запуск этого свинокомплекса станет еще одним импульсом для развития животноводства на Камчатке», – сказал Владимир Илюхин.
На сегодняшний день производство запущено на 85 процентов от плановых объемов. К концу осени предприятие заработает на полную мощность.
«Первый комплекс был построен в 2011 году. В 2016 году начали строительство второй очереди. Большая часть финансирования – заемные средства. При этом мы получаем существенные меры государственной поддержки: это компенсация процентной ставки, дотации на приобретение кормов. В рамках федеральной программы было профинансировано строительство трансформаторной подстанции и подъездной дороги», – объяснил директор по развитию ЗАО «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин.
У компании есть все предпосылки для успешной реализации проекта: наличие уже действующего свинокомплекса и розничной фирменной сети, системы оптовой торговли и мясоперерабатывающего предприятия.
Кроме того, деятельность свинокомплекса позволяет развивать сопутствующее производство: благодаря правильному технологическому использованию органических удобрений объем заготавливаемого сена и сенажа можно увеличить в два раза.
Напомним, свинокомплекс полного производственного цикла на 36 тысяч голов в год – первый проект, которому инвестиционный совет Камчатского края присвоил статус масштабного. За счет реализации проекта самообеспеченность региона мясом вырастет до 70 процентов, что окажет положительное влияние на продовольственную безопасность края и реализацию политики импортозамещения.
По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края
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