Владимир Илюхин: «Решение Президента о включении в соглашение с нефтяными компаниями авиакеросина имеет для нас важнейшее значение»

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» выступил за включение авиакеросина и битума в соглашение с нефтяными компаниями по контролю за стабилизацией цен на бензин и дизельное топливо.

«Хочу еще раз напомнить — это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, это касается и битума, потому что нам дороги надо строить, и если мы этого не сделаем, то тогда дороги у нас улетят по цене до небес, где самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим», – сказал Владимир Путин.

Губернатор Камчатского края объяснил, что стоимость авиакеросина составляет 25 процентов экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров воздушным транспортом на территории полуострова. За последние 2 года, по данным министерства транспорта и дорожного строительства субъекта, цена топлива выросла на 50 процентов. Авиакеросин доставляется на Камчатку с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода через порт Владивостока.

«Я всегда говорил, что авиасообщение для жителей Камчатки – это не просто один из видов транспорта, это жизненная необходимость. Именно поэтому Правительство Камчатского края на протяжении последних лет за счет средств краевого бюджета субсидирует авиаперевозки на внутренних рейсах для жителей полуострова. Камчатцы, особенно жители отдаленных районов, не должны чувствовать себя оторванными от краевой столицы, от материка. Я благодарен Президенту России за решение включить в соглашение с нефтяными компаниями авиакеросин. Правительство края неоднократно обращалось в различные федеральные ведомства с этой проблематикой. Уверен, что сейчас, когда поручение дано Владимиром Владимировичем Путиным, проблема решится», – сказал Губернатор Владимир Илюхин.

Справка:

В 2018 году на субсидирование авиаперевозок на территории полуострова из бюджета субъекта было выделено более 630 миллионов рублей. По итогам 2019 года на эти цели будет выделено не меньше 700 миллионов рублей.