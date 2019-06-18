Владимир Путин о ключевых темах Прямой линии: «Особенно важными вопросами сейчас являются уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, ЖКХ»

В этом году Прямая линия с Президентом России длилась 4 часа 16 минут, жители России задали 2 643 572 вопроса, из которых 75 прозвучали в эфире.

«В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к «Прямой линии», становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, ЖКХ», — обозначил в начале Прямой линии Владимир Путин.

Президент ответил на проблемные вопросы, которые больше остальных волнуют россиян: о причинах снижения реальных располагаемых доходов населения, происходящего несмотря на рост заработной платы, о дефиците медицинских кадров и мерах поддержки семей, о стоимости авиабилетов и экологической ситуации.

Большинство таких обращений актуальны и для жителей Камчатки. Так, Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цены авиационного топлива, составляющего существенную часть стоимости перелетов, какие меры будут приняты для увеличения числа медицинских работников, в том числе и в небольших населенных пунктах.

По окончании трансляции Губернатор Камчатского края, который смотрел Прямую линию с Президентом в режиме онлайн на своем рабочем месте, отметил, что в преддверии эфира, и в ходе него дал ряд поручений профильным ведомствам.

«Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным, безусловно, стимулирует субъекты уделять повышенное внимание некоторым проблемным вопросам, а зачастую выявлять те «болевые точки», на которых по тем или иным причинам власти не акцентируют внимание в текущей работе. Ряд поручений профильным ведомствам по итогам эфира с Президентом я уже дал», — сказал Губернатор Владимир Илюхин.

По словам главы Камчатского края, поручения касаются как частных обращений, так и более детальной проработки общих вопросов, таких, как строительство ФАПов и жилья для работников здравоохранения в северных районах края.

Справка:

В 2019 году Прямая линия с Президентом России прошла в 17-й раз.

Впервые Владимир Путин отвечал на вопросы в таком формате 24 декабря 2001 года. Тогда Президенту поступили 400 тысяч вопросов, эфир длился около 2,5 часов.

В 2018 году Президенту было отправлено более двух миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. Продолжительность эфира составила 4 часа 20 минут.