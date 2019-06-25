В Петропавловске завершён отопительный сезон

Глава ПКГО Виталий ИВАНЕНКО подписал постановление об окончании отопительного сезона в краевой столице с 00 часов 23 июня (в ночь с субботы на воскресенье).

Остановка мощностей ТЭЦ и всех котельных прошла поэтапно по технологической цепочке в течение 3 дней. Горячее водоснабжение в летний период сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически. Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на 2 недели в каждом районе города.

График подачи горячего водоснабжения размещен на официальном сайте администрации Петропавловска-Камчатского в разделе «Важная информация».