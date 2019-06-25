Труженикам тыла – от благодарных потомков

Труженикам тыла – от благодарных потомков

В Петропавловске-Камчатском в парке Победы торжественно открыли монумент Труженикам тыла 1941–1945 годов. Событие состоялось 22 июня в рамках мероприятий Дня памяти и скорби.

В церемонии открытия приняли участие ветераны, представители исполнительной и законодательной власти края, общественных организаций, жители краевой столицы.«Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань уважения людям, которые жили и трудились для фронта, терпели лишения и голод… Каждый, у кого в семье есть родные и близкие – труженики тыла, – смогут прийти сюда и поклониться их светлой памяти», – сказал глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.

Инициаторами проекта более двух лет назад выступил Петропавловск-Камчатский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. За это время организацией было собрано порядка 4,5 млн рублей добровольных взносов. На эти средства памятник был изготовлен в Оренбурге и доставлен на Камчатку.

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