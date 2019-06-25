Подведены итоги конкурса «Город – это мы!»

Завершился инициированный городской думой конкурс общественных инициатив «Город – это мы!», стартовавший в столице края 1 марта.

Заявки на участие принимались от граждан и общественных объединений, успешно реализовавших в Петропавловске общественно значимые проекты в области благоустройства, патриотического воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и охраны окружающей среды.

Экспертным советом, в состав которого вошли депутаты, сотрудники аппарата гордумы, а также представители администрации города, были определены авторы лучших проектов. 17 июня в торжественной обстановке победителей наградили дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками от городской думы ПКГО.

Лучшим в номинации «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» стал проект «Обучающие курсы «Учитесь управлять своим домом!» (автор – руководитель АНО «Камчатский консультационно-правовой центр» Ольга Шахова).

В номинации «Гражданское становление и работа с детьми и молодежью» победителями стали сразу трое участников:

– АНО «Камчатский центр правовой поддержки некоммерческих организаций и коренных малочисленных народов Севера», творческий патриотический проект «Белые журавли» (авторы – Татьяна и Алиса Клецовы и Ольга Майнина), а также патриотический проект «Спасибо деду!» (авторы – Инга и Георгий Пархутовы);

– МАУДО «Детская художественная школа», проект «Шаг к успеху» (автор Анна Кунгурякова);

– МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», проект «Школьная служба медиации (урегулирования споров)» (автор – педагог-психолог школы Анна Терновецкая).

«Это конкурс лучших общественных инициатив, проектов, которые объединяют людей на добровольной основе, и все они связаны с улучшением жизни в нашем городе. В других регионах такая практика уже существует, мы решили не отставать: привлекли самый главный и ценный ресурс – наших избирателей, и, по-моему, у нас все получилось. В планах – сделать этот конкурс ежегодным. Уверена, он обязательно привлечет много новых участников и интересных проектов!» – рассказала председатель городской думы Петропавловска Галина Монахова.





Пресс-служба городской думы ПКГО