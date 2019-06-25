Врачи и волонтёры приехали к жителям Раздольного

Выездная медицинская бригада волонтеров в рамках всероссийской акции «Добро в село» работала в поселке Раздольном Елизовского района края.

Жители Раздольного получили возможность в один день пройти ЭКГ, флюорографическое обследование, а также сдать анализы в мобильном ФАПе. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения края.

На помощь специалистам пришли волонтеры-медики, участники всероссийской акции «Добро в село». Эта акция затрагивает все 85 субъектов страны, более тысячи медицинских пунктов и сотни тысяч сельских жителей, она организована Минздравом России совместно с аппаратом Правительства РФ и всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Согласно планам Правительства РФ, до 2021 года в стране будут открыты 1,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов и приобретены 1 300 выездных комплексов.

«Проект «Добро в село» призван повысить доступность медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению, – сказала заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова. – В камчатские поселки врачи-специалисты выезжают вместе с волонтерами-медиками, которые демонстрируют не только профессиональные навыки, но и творческую активность и неравнодушие».

В акции приняли участие 12 волонтеров, которым такая работа дает возможность не только пообщаться с реальными пациентами, но и на практике ознакомиться с принципами работы опытных врачей. «Часть ребят работала с маломобильными пациентами, навещая их на дому, а другие помогали терапевтам в местной амбулатории. Эта работа проводится при поддержке министерства здравоохранения Камчатского края», – сообщила координатор регионального движения «Волонтеры-медики» Светлана Серова.

В поселке Раздольном проживают 3 200 человек, 680 из них – дети. В терапевтическом участке зарегистрированы более 1 800 человек. Возможностью пройти обследование за один день воспользовались не только пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но также молодежь. Всего – около 100 человек. Работу молодых медиков в Раздольненской амбулатории оценили высоко.

«Видно, что студенты уже умеют работать с аппаратом ЭКГ, правильно общаются с пациентами. Подрастает хорошая молодая смена», – отметила заведующая МУЗ «Раздольненская амбулатория» Татьяна Сурядова.

Добавим, в этом году в рамках акции «Добро в село» волонтеры-медики третий раз выезжают в поселки Елизовского района. Весной они в составе медицинской бригады побывали в поселках Новый и Сосновка. Впереди – выезды в Усть-Большерецкий, Мильковский и Быстринский районы.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края