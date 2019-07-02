Камчатскому краю – 12 лет!

1 июля Камчатский край отметил свой двенадцатый день рождения. В октябре 2005 года на референдуме объединение Камчатской области и Корякского автономного округа поддержали жители обоих регионов. Более 80 процентов избирателей проголосовало за воссоединение. В результате образовался новый субъект Российской Федерации, который с 1 июля 2007 года носит название Камчатский край. В этот день в регионе ежегодно проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию. В этот раз край отметил свой день рождения торжественным губернаторским приемом и открытием парка на Никольской сопке.

Приуроченный к празднику торжественный прием прошел в концертном зале филармонии. Гостями вечера стали почетные жители края, представители трудовых коллективов и общественных объединений Камчатки, федеральных и краевых органов власти, главы муниципальных образований региона.

– 12 лет назад север и юг Камчатки решили вновь жить вместе, – сказал губернатор Владимир Илюхин. – Уже стало традицией в этот день подводить определенные итоги: говорить о том, что сделано, об изменениях, о перспективах и задачах. Изменений, правда, очень много. Они, может быть, не так велики в масштабах страны, но для нас они являются очень важными. Сегодня мы говорим о больших достижениях в рыбопромышленном комплексе – впервые за 100 лет наши рыбаки добыли самый большой объем водных биологических ресурсов. Большие изменения происходят в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ, в строительстве, в дорожном хозяйстве, в культуре и спорте – впервые за 20 лет в этом году мы приняли у себя и провели чемпионат России по горным лыжам, он прошел очень успешно. Строятся дороги – осталось доделать только 30 км до Милькова. И мы обязательно будем продолжать строить объекты, которые будут делать жизнь камчатцев комфортнее. Да, проблем по-прежнему, много. Но, несмотря на все сложности, мы делаем главный выбор – живем, работаем, создаем семьи и растим детей в нашем любимом Камчатском крае. Этот выбор – в пользу Камчатки – объединяет на полуострове множество людей разных национальностей, вероисповеданий и профессий, которые любят свой край и гордятся им, которые своим ежедневным трудом помогают Камчатскому краю развиваться.

Глава субъекта пожелал камчатцам крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов во всех начинаниях.

Владимир Илюхин вручил награду «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ» Вере Николаевой, Благодарности Президента России получили Ирина Дубинец и Лариса Дутова.

Торжественные мероприятия, посвященные 12-летию со дня образования Камчатского края, также прошли во всех муниципальных образованиях субъекта. В краевой столице праздник отмечали долгожданным открытием парка на Никольской сопке.





Второе рождение

На трех площадках парка для горожан была организована праздничная программа с выступлением лучших вокалистов и творческих коллективов города и края. Они выступили на центральной сцене Сопки Любви. Ведущие напомнили всем присутствующим о героических событиях, развернувшихся на Никольской в 1854 году и открытии парка в 1937-м. В течение последующих лет на сопке открылся летний театр, танцплощадка, парашютная вышка, первые аттракционы, бильярдная. Постепенно сопка стала парком культуры и отдыха горожан.

– Сегодня парк на Никольской сопке получил второе рождение, – отметила в своем выступлении со сцены заслуженный работник культуры РФ, историк, почетный гражданин Петропавловска-Камчатского Ирина Виттер.

Многие горожане пришли на праздник с детьми, отмечая, что в парке организовано много развлечений для детворы. С маленькими гостями занимались аниматоры и ростовые куклы, работала игротека.

В День края участники мероприятия чествовали семью Поповых, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни. Подарок по случаю семейного торжества они получили из рук губернатора Владимира Илюхина, который побывал на открытии парка. Глава региона поздравил горожан с Днем Камчатского края и с открытием парка, который станет достойным местом отдыха горожан.

– Я доволен теми изменениями, которые произошли в парке на Никольской сопке, – сказал В. Илюхин. – Наконец-то реконструкция полностью завершена. Я вижу, что людям, которые сюда сегодня пришли, это тоже нравится. Это самая главная оценка. Камчатцы всех возрастов найдут здесь занятия для себя. Я уверен, что парк станет точкой притяжения, как для жителей Петропавловска-Камчатского, так и гостей краевой столицы. Я хочу сказать огромное спасибо всем землякам за то, что вы делаете для нашего края!

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко поблагодарил Правительство Камчатского края и лично губернатора В. Илюхина за поддержку нового проекта парка:

– За два года в парке на Никольской сопке были проведены масштабные работы. Надеемся, горожане по достоинству оценят новый парк и будут бережно к нему относиться.

На площадке у батареи Максутова свою программу представил оркестр войск и сил на Северо-Востоке России. Здесь же все желающие смогли сделать памятное фото с персонажами героической обороны Петропавловска 1854 года. В тенистой аллее популярные композиции представил известный камчатский саксофонист Вячеслав Коренфельд.

В День края прошли первые исторические экскурсии для детей из пришкольных лагерей, где ребята смогли узнать об истории Камчатки, о героических событиях обороны Петропавловска 1854 года. В течение лета по субботам такие бесплатные экскурсии на постоянной основе будет проводить известный историк и краевед Наталья Киселева.

В парке открылась постоянно действующая ярмарка, где представлена сувенирная продукция камчатской тематики. Начали работу фудкорты и детские площадки.

На всей территории парка, а также на территории от берега Култучного озера до Аллеи Флота, можно подключиться к городской бесплатной сети Wi – Fi («City_WiFi_free»), следуя простой инструкции.

Напомним, что основное благоустройство сопки Никольская было выполнено в 2018 году по инициативе губернатора Камчатского края. В этом году здесь установлены металлические панно на подпорной стене и на спуске к бухте, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, стационарный туалет, сделано дополнительное освещение, выполнено озеленение.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края