Камчатскому краю – 12 лет!

Камчатскому краю – 12 лет!

1 июля Камчатский край отметил свой двенадцатый день рождения. В октябре 2005 года на референдуме объединение Камчатской области и Корякского автономного округа поддержали жители обоих регионов. Более 80 процентов избирателей проголосовало за воссоединение. В результате образовался новый субъект Российской Федерации, который с 1 июля 2007 года носит название Камчатский край. В этот день в регионе ежегодно проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию. В этот раз край отметил свой день рождения торжественным губернаторским приемом и открытием парка на Никольской сопке.

Приуроченный к празднику торжественный прием прошел в концертном зале филармонии. Гостями вечера стали почетные жители края, представители трудовых коллективов и общественных объединений Камчатки, федеральных и краевых органов власти, главы муниципальных образований региона.

– 12 лет назад север и юг Камчатки решили вновь жить вместе, – сказал губернатор Владимир Илюхин. – Уже стало традицией в этот день подводить определенные итоги: говорить о том, что сделано, об изменениях, о перспективах и задачах. Изменений, правда, очень много. Они, может быть, не так велики в масштабах страны, но для нас они являются очень важными. Сегодня мы говорим о больших достижениях в рыбопромышленном комплексе – впервые за 100 лет наши рыбаки добыли самый большой объем водных биологических ресурсов. Большие изменения происходят в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ, в строительстве, в дорожном хозяйстве, в культуре и спорте – впервые за 20 лет в этом году мы приняли у себя и провели чемпионат России по горным лыжам, он прошел очень успешно. Строятся дороги – осталось доделать только 30 км до Милькова. И мы обязательно будем продолжать строить объекты, которые будут делать жизнь камчатцев комфортнее. Да, проблем по-прежнему, много. Но, несмотря на все сложности, мы делаем главный выбор – живем, работаем, создаем семьи и растим детей в нашем любимом Камчатском крае. Этот выбор – в пользу Камчатки – объединяет на полуострове множество людей разных национальностей, вероисповеданий и профессий, которые любят свой край и гордятся им, которые своим ежедневным трудом помогают Камчатскому краю развиваться.

Глава субъекта пожелал камчатцам крепкого здоровья, благополучия в семьях и успехов во всех начинаниях.

Владимир Илюхин вручил награду «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ» Вере Николаевой, Благодарности Президента России получили Ирина Дубинец и Лариса Дутова.

Торжественные мероприятия, посвященные 12-летию со дня образования Камчатского края, также прошли во всех муниципальных образованиях субъекта. В краевой столице праздник отмечали долгожданным открытием парка на Никольской сопке.


Второе рождение

На трех площадках парка для горожан была организована праздничная программа с выступлением лучших вокалистов и творческих коллективов города и края. Они выступили на центральной сцене Сопки Любви. Ведущие напомнили всем присутствующим о героических событиях, развернувшихся на Никольской в 1854 году и открытии парка в 1937-м. В течение последующих лет на сопке открылся летний театр, танцплощадка, парашютная вышка, первые аттракционы, бильярдная. Постепенно сопка стала парком культуры и отдыха горожан.

– Сегодня парк на Никольской сопке получил второе рождение, – отметила в своем выступлении со сцены заслуженный работник культуры РФ, историк, почетный гражданин Петропавловска-Камчатского Ирина Виттер.

Многие горожане пришли на праздник с детьми, отмечая, что в парке организовано много развлечений для детворы. С маленькими гостями занимались аниматоры и ростовые куклы, работала игротека.

В День края участники мероприятия чествовали семью Поповых, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни. Подарок по случаю семейного торжества они получили из рук губернатора Владимира Илюхина, который побывал на открытии парка. Глава региона поздравил горожан с Днем Камчатского края и с открытием парка, который станет достойным местом отдыха горожан.

– Я доволен теми изменениями, которые произошли в парке на Никольской сопке, – сказал В. Илюхин. – Наконец-то реконструкция полностью завершена. Я вижу, что людям, которые сюда сегодня пришли, это тоже нравится. Это самая главная оценка. Камчатцы всех возрастов найдут здесь занятия для себя. Я уверен, что парк станет точкой притяжения, как для жителей Петропавловска-Камчатского, так и гостей краевой столицы. Я хочу сказать огромное спасибо всем землякам за то, что вы делаете для нашего края!

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко поблагодарил Правительство Камчатского края и лично губернатора В. Илюхина за поддержку нового проекта парка:

– За два года в парке на Никольской сопке были проведены масштабные работы. Надеемся, горожане по достоинству оценят новый парк и будут бережно к нему относиться.

На площадке у батареи Максутова свою программу представил оркестр войск и сил на Северо-Востоке России. Здесь же все желающие смогли сделать памятное фото с персонажами героической обороны Петропавловска 1854 года. В тенистой аллее популярные композиции представил известный камчатский саксофонист Вячеслав Коренфельд.

В День края прошли первые исторические экскурсии для детей из пришкольных лагерей, где ребята смогли узнать об истории Камчатки, о героических событиях обороны Петропавловска 1854 года. В течение лета по субботам такие бесплатные экскурсии на постоянной основе будет проводить известный историк и краевед Наталья Киселева.

В парке открылась постоянно действующая ярмарка, где представлена сувенирная продукция камчатской тематики. Начали работу фудкорты и детские площадки.

На всей территории парка, а также на территории от берега Култучного озера до Аллеи Флота, можно подключиться к городской бесплатной сети Wi – Fi («City_WiFi_free»), следуя простой инструкции.

Напомним, что основное благоустройство сопки Никольская было выполнено в 2018 году по инициативе губернатора Камчатского края. В этом году здесь установлены металлические панно на подпорной стене и на спуске к бухте, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, стационарный туалет, сделано дополнительное освещение, выполнено озеленение.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

день края
75

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых