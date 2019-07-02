«Камчатскэнерго»: уезжая в отпуск, позаботьтесь о передаче показаний счётчиков

ПАО «Камчатскэнерго» призывает потребителей вовремя передавать показания приборов учета во время отпуска, длительных командировок или временного проживания на дачном участке.

Регулярная передача показаний необходима, чтобы избежать начислений по нормативу, образования долга и возможного введения ограничений. Если на время отсутствия собственника жилья потребления ресурсов нет, следует передавать показания, равные предыдущему месяцу.

Передать показания приборов учета можно дистанционно, для этого необходим доступ в интернет или мобильная связь. В период с 10 по 20 числа показания в круглосуточном режиме можно передавать через личный кабинет на сайте «Камчатскэнерго» или чат-бот, работающий в приложении Viber. Также можно отправить СМС по номеру 8-924-892-65-17 (оплата согласно тарифу сотового оператора).

В случае, если по каким-либо причинам передача показаний невозможна (рейс в море, отсутствие интернета и т. д.), во избежание начислений по нормативу за период отсутствия потребитель может подать в «Энергосбыт» или свою управляющую компанию заявление о длительном отсутствии. Это можно сделать лично, обратившись в клиентскую службу поставщика услуг, клиенты «Камчатскэнерго» могут подать заявление дистанционно через личный кабинет на сайте компании. По приезде домой необходимо обязательно сообщить о факте своего возвращения.

Заявления принимаются только от граждан, чьи квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета. Если счетчиков нет, потребление ресурсов рассчитывается по нормативу, перерасчеты за длительное отсутствие не производятся.