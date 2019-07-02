Бензин для ДФО: как удержать цены

Бензин для ДФО: как удержать цены

На Камчатке рост цен на светлые нефтепродукты с начала 2019 года не превысил 2 процентов. Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в субъекте стабильная и находится под постоянным наблюдением правительства края.

Напомним, 17 июня председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему нефтяную отрасль, разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная, когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный – росли», – сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Он добавил, что в ближайшее время будет подготовлено предложение о разработке дополнительных мер по демпферу для субъектов Дальнего Востока, которые создадут равные условия и возможности для дополнительных поставок топлива на рынок федерального округа.

«Обсуждалось две альтернативы – либо снижение тарифов, либо дополнительный демпфер региональный. Остановились на дополнительном демпфере, и за счет этого как раз создаются стимулы для производителей нефтепродуктов поставлять объемы на Дальний Восток», – сказал АнатолийГоломолзин.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь, в свою очередь, сообщил, что власти края во взаимодействии с федеральными структурами осуществляют постоянный мониторинг стоимости энергоносителей на региональном рынке. В случае значительного колебания как оптовых, так и розничных цен на топливо либо возникновения соответствующих предпосылок, проводят переговоры с организациями, поставляющими и реализующими нефтепродукты на территории полуострова. При наличии признаков необоснованного изменения отпускных цен либо ограничений в объемах продажи к работе с указанными лицами привлекаются контролирующие органы, прежде всего УФАС по Камчатскому краю.

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